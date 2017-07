artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Brandenburg (MZV) (red) Großer Erfolg für "N + N Dance Team" aus Brandenburg: Beim diesjährigen Dance-Contest der DAK-Gesundheit ertanzte die Gruppe im Finale für Berlin und Brandenburg in Werder (Havel) den dritten Platz in der Kategorie Teens Champs. Die Nachwuchstänzer begeisterten die prominente Jury um Jessica Ali, die mitgereisten Fans und tausende Zuschauer mit ihrem Auftritt. 35 Teams aus Berlin und Brandenburg trafen im Finale aufeinander und traten in drei Alters- und zwei Leistungskategorien an.

"Ein klasse Erfolg für die "N+N Dance Team". Ich freue mich, dass eine Gruppe aus unserer Region gewonnen hat", sagt Martina Hallmann von der DAK-Gesundheit in Brandenburg an der Havel. Die Jury hatte Schwerstarbeit zu leisten, denn die Entscheidung fiel nicht leicht "Das ist Wahnsinn, mit jeder Gruppe sehen wir eine noch bessere Performance", sagte Jurymitglied Jessica Ali in ihrem Urteil. "Unser Wettbewerb hat sehr viele Teilnehmer zum Mitmachen bewegt. Genau das freut mich - Mitmachen und Bewegen, das ist das, was wir dem Nachwuchs mit auf den Weg geben wollen", so Martina Hallmann.

Auch Minister Günter Baaske ist voll des Lobes: "Das ist ein Wettbewerb, bei dem Leben auf der Bühne ist und auch das Publikum richtig mitgeht. Ein großer Spaß für alle und eine gute Möglichkeit den kindlichen Bewegungsdrang mit Freude zu erhalten."

