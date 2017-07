Verbraucherzentralen: Über Zutaten in Eis informieren

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Verbraucherzentralen fordern bessere Informationen über die Zutaten in Eiskugeln. «Erstmal ist Eis eine Frage von Genuss, und wenn die sommerlichen Temperaturen steigen, umso mehr», sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber «eine Frage von Klarheit und Wahrheit», dass Eisläden auch kennzeichnen, was darin enthalten sei. Für unverpacktes Eis sind keine Zutatenlisten und keine Nährwertangaben mit Kalorien und etwa dem Gehalt an Fett und Zucker vorgeschrieben. Allergene müssen aber dokumentiert werden.