Duben (dpa) Polizisten haben einen Reisebus mit 50 Fahrgästen auf der A13 wegen Brandgefahr gestoppt. Der fahrende Bus verlor am Samstag Kraftstoff, der sich auf der Fahrbahn verteilte, wie die Beamten erst am Montag mitteilten. Die Reisenden mussten wegen der Brandgefahr aussteigen, Feuerwehrleute brachten sie aus der Gefahrenzone. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ein Defekt an einem Einfülltankstutzen war den Angaben zufolge der Grund, warum der Kraftstoff austrat. Der Vorfall ereignete sich auf der Autobahn bei Duben (Dahme-Spreewald). Ein Fahrgast hatte die Polizei alarmiert.