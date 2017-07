artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der DDR-Bürgerrechtler Tom Sello soll erster Berliner Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur werden. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) habe den 59-Jährigen für das Amt vorgeschlagen, nun sei das Abgeordnetenhaus am Zug, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder am Montag. Zunächst hatten "Bild" und "B.Z." über die Personalie berichtet.

Im Falle seiner Wahl tritt Sello zum 1. Dezember die Nachfolge des seit 1993 amtierenden Stasi-Landesbeauftragten Martin Gutzeit (65) an, wird aber ein erweitertes Aufgabenspektrum haben. Sein künftiges Tätigkeitsfeld beschränkt sich nicht auf die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit, sondern umfasst die gesamte politische und historische Aufarbeitung der SED-Diktatur.

So berät der neue Beauftragte Menschen, die in der DDR aus politischen Gründen Unrecht erlitten, in Fragen rund um die Rehabilitierung und Entschädigung. Zudem unterstützt er frühere DDR-Bürger, die aufgrund von Verfolgung Gesundheitsschäden erlitten. Einen entprechenden Gesetzentwurf hatten die rot-rot-grünen Regierungsfraktionen sowie CDU und FDP Anfang Juli im Plenum des Abgeordnetenhauses eingebracht. Dort soll der neue Beauftragte auch ein Rederecht bekommen.

Sello wuchs im sächsischen Großenhain bei Riesa auf und arbeitete später als Maurer in Berlin. In den 1980er Jahren engagierte er sich in oppositionellen Gruppen, etwa der Umwelt-Bibliothek. Seit 1993 wirkte er in der Robert-Havemann-Gesellschaft im Archiv der DDR-Opposition und organisierte unter anderem diverse Ausstellungen. 2009 wurde er mit dem Verdienstorden des Landes Berlin und 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Dass er nun als Landesbeauftragter vorgeschlagen wurde, sei für ihn "eine große Ehre und Herausforderung", sagte Sello den Zeitungen "Bild" und "B.Z.".