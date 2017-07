artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Pankow ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Einsatzkräfte versuchten am Montagvormittag, letzte noch nicht betroffene Teile der 1000 Quadratmeter großen Halle vor den Flammen zu schützen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, waren in dem Gebäude in der Grumbkowstraße zunächst auch Gasflaschen explodiert. Im Inneren befänden sich Werkstätten und Lagerbereiche. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Eine Gefährdung für Anwohner bestehe nicht.