Berlin (dpa) Das Auswärtige Amt hat die Inhaftierung von zwei deutschen Frauen im Irak bestätigt. Unter ihnen ist auch die 16-Jährige Schülerin Linda aus Sachsen, über die in den vergangenen Tagen berichtet worden war. Sie hatte sich nach eigenen Angaben der Terrormiliz IS angeschlossen. Die zwei Frauen wurden vergangene Woche von Angehörigen der deutschen Botschaft in Bagdad besucht. Zwei weitere inhaftierte Frauen, möglicherweise ebenfalls Deutsche, sollen im Laufe Tages besucht und ihre Staatsangehörigkeit geklärt werden.