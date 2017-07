Unterhaltsame 90 Minuten

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) In einem weiteren Testspiel trennte sich der BSC Süd 05 am Sonnabend vom Berlinligisten SD Croatia mit einem 3:3-Unentschieden.

Die auf vielen Positionen neu besetzten Brandenburger, nur vier Spieler aus der vergangenen Saison standen in der Anfangsformation, begannen druckvoll und gingen durch ein Tor des Neuzugangs Maurice Froelian bereits in der 8. Minute Führung.

Nach zwanzig Minuten kamen die Berliner besser ins Spiel, während der Mannschaft von Trainer Özkan Gümüs anzumerken war, dass eine harte Trainingswoche hinter ihr lag. Toni Neubauer im Tor der Nullfünfer, Johannes Brückner hatte unter der Woche aus privaten Gründen seinen Rückzug angekündigt, klärte in der 19. Minute zur Ecke, war aber bei einem Heber vom Strafraumeck machtlos, als in der 40. Minute der Ball vom Innenpfosten zum 1:1-Ausgleich über die Linie ging.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das muntere Spielchen fort. Bereits in der 48. Minute zwang Hafez El-Ali den Riesen im Croatia-Kasten, Tolga Bicen, zu einer Parade, als er einen Schuss von der Strafraumgrenze aus dem Winkel wischte. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld setzte Rene Görisch den agilen Froelian gut in Szene, der die Vorlage zur erneuten Führung (54.) nutzte.

In dieser Phase agierten die Gastgeber sehr effizient. Bei den langen Bällen der Berliner geriet die Defensive nur wenig unter Druck und vorn fanden sie immer wieder die Lücke in der Croatia-Deckung. In der 67. Minute entwischte Froelian auf der rechten Seiten seinem Bewacher, bediente in der Mitte Denis Schulz, aber dessen gute Direktabnahme entschärfte Bicen sensationell. Nach der folgenden Ecke kam erneut Schulz zum Abschluss, doch der Ball ging nur ans Außennetz.

Danach wurden die Gäste wieder gefährlicher. Sie agierten nicht mehr mit weiten Pässen auf dem regennassen Rasen, sondern setzten auf ihr Kurzpassspiel. Da erwies sich die Süd-Defensive nicht immer als sattelfest. In der 67. Minute konnte Neubauer gut klären, doch vier Minuten später musste er sich ein zweites Mal geschlagen geben. Ömer Toktumur überlistete ihn mit einem feinen Heber ins lange Eck.

Kurz darauf lag die Gästeführung in der Luft. Maximilian Glomm unterlief im eigenen Strafraum ein Foul, was natürlich einen Strafstoß zur Folge hatte. Neubauer entschied sich für die falsche Ecke, doch Efraim Gakpeto jagte den Ball an der anderen Seite vorbei. Dies hätten die Platzherren fast im Gegenzug bestraft, doch Torhüter Bicen kam bei dem Kopfball noch heran.

Aber in der 81. Minute verteilte Croatia noch ein Gastgeschenk. In eine verunglückte Rückgabe sprintete Lukas Hehne, der auf Bartosz Szymanski zurücklegte und der Pole traf eiskalt ins linke untere Eck. Damit war der muntere Auftritt aber noch nicht beendet. Die Berliner wollten nicht mit einer Niederlage die Heimfahrt antreten, die nach dem Spielverlauf auch nicht verdient war. In der 86. Minute kombinierten sie sich wieder geschickt durch. Den ersten Schuss wehrte Neubauer noch ab, war aber beim Nachschuss Toktumurs machtlos.

Am kommenden Sonnabend (29. Juli) ist beim nächsten Vorbereitungsspiel der Ligakonkurrent FSV Optik Rathenow um 14 Uhr zu Gast im Seelenbinderstadion.