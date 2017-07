artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ihr Leben bisher war nicht immer leicht, doch nun wird es kompliziert. Michèle, Chefin eines Entwicklungsstudios für Vidogames, wird eines Tages in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt. Sie verschweigt den Vorfall, geht auch nicht zur Polizei. Denn in ihrer Jugend hat sie mit der und den Medien nach einem Verbrechen keine guten Erfahrungen gemacht. Wie es scheint, ist die Tat vergessen. Doch der Vergewaltiger meldet sich per Nachricht und E-Mail, dringt einmal sogar in ihre Wohnung ein. Unter der ruhigen Oberfläche brodelt es bei der reifen Frau. Die lässt sich dennoch nicht aus der Bahn werfen und versucht, ihre Emotionen und Wünsche zu beherrschen. Doch dann hilft ihr der Zufall, dem Unbekannten auf die Spur zu kommen. Von da an hat sie nur noch ein Ziel.

Paul Verhoeven hat ein Händchen für tief strukturierte Handlungen, lässt den Zuschauer gern ein wenig mit Anspielungen in seine eigenen Gedanken eintauchen. Doch der Grat ist schmal zwischen Raffinesse und Verwirrung. In "Elle" überschreitet der Regisseur diese Grenze mitunter. So will sich der Strang der Geschichte, der die Vergangenheit von Michèle als Tochter und Opfer eines Mehrfachmörders, nicht so wirklich in den Rest der Handlung einordnen lassen. Nur als Beweggrund, nach der Vergewaltigung nicht die Polizei zu holen, scheint ein wenig dick aufgetragen. Und auch ihre stoische Gelassenheit nach einer so schrecklichen Tat wie ihr geschehen scheint dem Normalo nicht so recht glaubhaft. Ja, Verhoeven vermag gekonnt Gesellschaftskritik und Ironie, doppeldeutige Bilder und hintersinnige Dialoge in der Handlung zu verweben. Das Feuilleton liebt daher auch sein neuestes Werk. Das breite Publikum indes könnte es schwerer haben, sich damit anzufreunden. Ein Versuch zumindest ist es aber auf alle Fälle Wert.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 121 Minuten; Verleih: MFA; Regie: Paul Verhoeven; Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny; F/D/B 2016