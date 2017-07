artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Aufwachen ist wie ein immerwährender Albtraum. Denn der Bruder ist weg und mit ihm die Orientierung. Schlimmer noch. In seiner Verzweiflung klettert Saroo in einen Zug, der kurz darauf losfährt und binnen zweier Tage den indischen Subkontinent durchquert. Der fünfjährige landet im Millionenmoloch Kalkutta und ist mutterseelenallein. Er überlebt mehr schlecht als recht auf der Straße, bis er in einem Waisenhaus landet. Plötzlich meint es das Leben gut mit ihm. Denn ein australisches Paar adoptiert den kleinen Jungen, auf den in Melbourne eine glückliche Zukunft wartet. Doch die Vergangenheit lässt ihn nicht los. Als er eines Tages seinen Freunden gestehen muss, dass er nicht genau weiß, woher er eigentlich stammt, macht sich Saroo auf die Suche nach seinem früheren Leben.

Die Wirklichkeit schreibt die besten Geschichten, so auch hier. Nach wahren Begebenheiten ist dieses Drama inszeniert worden, bei dem zwar vor allem Dev Patel groß vom Cover schaut, dessen eigentlicher Star aber der kleine Sunny Pawar ist. Er hat als junger Saroo die meiste Leinwandzeit und das größte Leid zu ertragen. Nicht nur einmal möchten man den kleinen Kerl schützend in seine Arme nehmen, muss aber tatenlos zuschauen, wie er von einem in das nächste Unglücks tapst. Dieser Teil der Darstellung ist der emotional gelungendste. Die Wandlung des erwachsenen Saroo vom glücklichen Aussie zum wehmütigen Inder indes ist nicht so wirklich nachvollziehbar. Und später zeigt sich auch, dass Garth Davis etwas großzügig im ersten Teil des Filmes war und deshalb den zweiten schneller zuende bringen musste. Und wie man sich nach 20 Jahren in einem fremden und riesigen Gebiet zurechtfinden kann wird nicht wirklich glaubhaft vermittelt. Abgesehen davon ist Davis aber ein warmherziger und mitreißender Film gelungen. Und vielleicht haben wir ja mit Sunny Pawar einen künftigen Star gesehen. Die Parallelen zu Dev Patels Karrierebeginn sind zumindest vorhanden.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 114 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Garth Davis; Sunny Pawar, Dev Patel, Rooney Mara; Aus 2017