MAFZ GmbH sucht neue Erntekönigin

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591312/

An dem Tag wird die amtierende Erntekönigin, Anne Köppen aus Nauen, ihr Amt an die Nachfolgerin übergeben, die erst noch gefunden werden muss. Die Bewerbungsfrist läuft. Die MAFZ GmbH sucht Frauen, mindestens 18 Jahre jung, die an Landwirtschaft und Agrarpolitik interessiert sind und Freude an Auftritten wie zur Grünen Woche und zur Brandenburger Landwirtschaftsausstellung (Brala) hätten. "Sie möchten sich in der Öffentlichkeit für die Interessen der Bauern einsetzen und auf charmante Art Lobbyarbeit betreiben? Dann könnten Sie die Richtige für dieses Ehrenamt sein! Wir statten Sie aus und beteiligen uns an Ihrem Aufwand für öffentliche Auftritte", wie es seitens der Suchenden heißt. Wer sich angesprochen fühlt, schicke eine Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Foto bis 31. Juli an die MAFZ GmbH Paaren, Gartenstraße 1-3, 14621 Schönwalde-Glien OT Paaren im Glien, per Mail an u.lagodka@mafz.de, oder an den Kreisbauernverband Havelland e.V., Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen OT Ribbeck.

Übrigens steht diesmal Brieselang mit den Ortsteilen Bredow und Zeestow im Mittelpunkt des Erntefestes. Die Gemeinde ist daher Mitveranstalterin.