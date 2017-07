Brandenburg fördert Lausitzer Unternehmergespräche

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Unternehmer in der Lausitz sollen an einen Tisch gebracht und vernetzt werden. Damit sollen Lösungsstrategien und neue Ideen für den Wandel der Industrielandschaft in Südbrandenburg gefunden werden, teilte die Innovationsregion Lausitz am Montag in Cottbus mit. Brandenburg will sich an den geplanten Erzählsalons mit knapp 70 000 Euro beteiligen, hieß es. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) übergab am Montag hierfür den entsprechenden Zuwendungsbescheid.