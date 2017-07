artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In einem Prozess um 26 Kilogramm Haschisch hat ein 39-Jähriger vor dem Berliner Landgericht zugegeben, die Drogen in der Wohnung seiner Freundin gebunkert zu haben. Dies sei ohne Wissen der Frau geschehen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Montag. Er habe das Rauschgift im Auftrag eines Bekannten versteckt. Der Hintermann habe ihm 1000 Euro Belohnung und Haschisch für den Eigenkonsum geboten. Das Verfahren gegen die wegen Beihilfe angeklagte Frau ist zur gesonderten Verhandlung abgetrennt worden.