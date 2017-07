25 Tote bei Bombenexplosion in Pakistan

artikel-ansicht/dg/0/

Islamabad (dpa) Bei einer Bombenexplosion im Osten Pakistans sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. 39 Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt, wie der Sprecher der Bezirksregierung der Stadt Lahore, Abdul Razzaq, am Montag sagte. Unter den Toten hätten sich auch mindestens neun Polizisten befunden. Die Explosion ereignete sich demnach am Nachmittag auf einer viel befahrenen Straße in Lahore, der Provinzhauptstadt von Punjab. Die genauen Umstände der Explosion waren zunächst unklar. Die Stadt habe den Notstand ausgerufen, sagte Regierungssprecher Malik Ahmed Khan Reportern.