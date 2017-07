artikel-ansicht/dg/0/

Prag/Kairo (dpa) Anderthalb Wochen nach dem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada befindet sich eine 36-jährige tschechische Touristin weiter in einer Klinik in Kairo. Ihr Zustand habe sich am Montag "schlagartig verschlechtert", so dass ein Rücktransport derzeit nicht möglich sei, teilte das Außenministerium in Prag am Montag mit. Tschechien schicke einen Spezialisten nach Ägypten, um bei der Behandlung zu helfen. Bei dem Angriff an einem Hotelstrand am Roten Meer am 14. Juli waren zwei deutsche Frauen aus Niedersachsen getötet worden. Der mutmaßliche Attentäter soll dem Terrornetzwerk Islamischer Staat angehören.