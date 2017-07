Sommerbad Pankow wegen Unwetterschäden geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Berliner Sommerbad Pankow bleibt wegen Unwetterschäden bis mindestens zum kommenden Wochenende geschlossen. Das jüngste Unwetter vom Samstag habe in dem Bad 20 bis 30 Bäume entwurzelt, teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Montag mit. Menschen seien nicht verletzt worden, da das Bad wegen einer Unwetterwarnung bereits geschlossen hatte. Der Schaden liege im hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Wiedereröffnung des Bades war zunächst für das kommende Wochenende geplant.

Wegen der Schließung und weil der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Dienstag und Mittwoch wieder Dauerregen in Berlin erwartet, öffnet die Schwimmhalle Finckensteinallee in Lichterfelde außerplanmäßig an den beiden Regentagen von 6.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Auch im Stadtbad Schöneberg, im Wellenbad am Spreewaldplatz, im Paracelsus-Bad, im Stadtbad Tiergarten sowie den Schwimmhallen Helene-Weigel-Platz und Ernst-Thälmann-Park können Wasserratten an den beiden Regentagen überdacht schwimmen gehen.