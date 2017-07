"Weil ich durchgeknallt bin"

artikel-ansicht/dg/0/

Als "Geile Mucke" bezeichnete Bürgermeister Ronald Seeger die Musik des Festivals in seiner Grußrede am späten Nachmittag. Wie politisch das Rathenower Jugendfestival ist, verdeutlichen Seeger Worte: "Wir werden den Gegnern der Demokratie keinen Zentimeter Spielraum geben".

Er dankte dem Organisationsteam und sieht das "Laut & Bunt" auch im nächsten Jahr inGenauso wie Denise Jäkel. Auch sie rechnet stark mit der zehnten Auflage des Festivals. Sie hatte in diesem Jahr die Leitung des Organisationsteams übernommen. Die junge Frau erlernt in der AWO-Schule in Premnitz den Beruf der Sozialassistentin.

Am Samstag stellten sich wie gewohnt politische Organisationen vor, darunter die der CDU nahestehende Junge Union und die Linke nahe "Solid Linksjugend". Auch die "Stinknormalen Superhelden" stellten sich dort vor. Sie machen in der Regel durch Aktionen auf sich aufmerksam, bei denen die Natur von Müll befreit wird. Doch auch sie sind politisch. Mit einer Weltkugel überrollten die anwesenden "Superhelden" den US-Präsidenten. Donald Trump hat es ja bekanntlich nicht so mit Klima- und Umweltschutz. An ihrem Stand präsentierten drei "Superhelden", was sie in der Natur schon alles geleistet haben. An der Stelle hätten auch Bündnisgrüne für sich werben können, schließlich sind bald Bundestagswahlen. Aber so wie diese Partei hatte es keine zum Jugendfestival gezogen, um dort Präsenz zu zeigen, Broschüren zu verteilen oder mit jungen Gästen ins Gespräch zu kommen. Sogar Eltern wurden auf dem Festgelände gesehen, die ihren Sprösslingen Kopfhörer aufgesetzt hatten. Diese dienten nicht nur dem Schutz der Ohren vor zu lauter Musik, sondern wohl auch vor teils nicht für Kinderohren geeignete Texte. Tatsächlich waren überraschend viele Kinder unter den jugendlichen Gästen. Neben der Musik, die bei wechselnden Bands bis in die Nacht lief, konnten sich Kinder und Jugendliche an Graffitiwänden versuchen. Kreativ ging es auch an der "Laut & Bunt"-Wand zu. An dieser konnten sich Besucher Fotos vom laufenden Festival ansehen oder Posts befestigen, auf denen sie erklärten, warum sie "Laut & Bunt" sind. Auf diese Weise veröffentlichte Gründe waren zum Beispiel: "Weil das Leben bunt sein soll", "Weil ich durchgeknallt bin" oder "Weil ich mein Leben nicht verschlafen will".

Wer sich bei Vorbereitung und Durchführung des Festivals 2018 beteiligen möchte, das Organisationsteam anderweitig unterstützen oder die politische Komponente fördern will, kann sich per E-Mail an lautundbunt.rathenow@gmail.com melden.