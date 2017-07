Veltener diskutieren über städtische Flitzer-Blitzer

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (rol) Nachdem die Aufzeichnungen der acht in Velten stationierten Dialog-Displays ausgewertet und in dieser Zeitung veröffentlicht wurden, ist in sozialen Netzwerken die Diskussion entbrannt, weshalb Velten nicht auch die Geschwindigkeit kontrolliert und Raser abkassiert.

Die Stadt Hennigsdorf unterhält schon lange eigene Blitzer und bietet seine mobile Überwachung auch in Nachbarorten an.

Christian Schönberg schlägt vor: "Ich denke, wenn die Stadt sich einen Blitzer gekauft hätte, würde sie sogar Geld verdienen." Aber darf das Rathaus Radarfallen aufstellen? Pressesprecherin Ivonne Pelz ist der Meinung, dass das nicht geht. Dem Ideengeber antwortete sie: "Die Stadt darf nur in den ruhenden Verkehr eingreifen, nicht aber in den fließenden."

Pelz hat damit allerdings nur sehr eingeschränkt recht. Es ist zwar korrekt, dass eine Kommune nicht nach Gutdünken hier und da eine Radarfalle installieren darf. Aber sie kann die Aufgabe übernehmen, das Einhalten der Geschwindigkeit in der Ortschaft zu überwachen. In Hennigsdorf ist das bereits seit rund eineinhalb Jahrzehnten der Fall.

"Wir haben damals beim Land den Antrag gestellt, die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs mit stationären und mobilen Blitzern zu überwachen", berichtet Hennigsdorfs Rathaussprecherin Ilona Möser. Die Stadtverwaltung habe damals nachweisen müssen, dass sie personell und finanziell dazu in der Lage ist. Daraufhin habe das Land die Geschwindigkeitskontrollen in Hennigsdorf auf die Stadt übertragen.

Im brandenburgischen Amtsdeutsch nennt sich das 2001 eingeführte Gesetz Überwachungszuständigkeitsverordnung. Bereits 2005 hatten 16 Kommunen einen solchen Vertrag mit dem Land geschlossen.

Nun könnte die Stadt Velten damit argumentieren, dass sie personell nicht in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Doch auch für solche kleineren Städte hat das Land eine Regelung geschaffen. Kleinere Kommunen können mit einer anderen Stadt einen Vertrag abschließen, dass diese die Aufgabe für sie mit übernimmt. Hennigsdorf hat solche Vereinbarungen mit Birkenwerder und Glienicke getroffen. Das von Hennigsdorf erworbene Fahrzeug mit der mobilen Blitzanlage ist eine festgelegte Zahl an Stunden pro Monat in den beiden Speckgürtel-Gemeinden unterwegs. Den Gemeinden entstehen keine Kosten, Hennigsdorf kann dafür eventuell entstehende Gewinne einstreichen.

Die eingenommenen Verwarngelder fließen in die Stadtkasse. Seit 2010 waren das pro Jahr zwischen 576 000 und 710 000 Euro. Was nach Abzug der Kosten für Technik und Personal übrigbleibt, darf die Stadt behalten. Wie hoch die Summe genau ist, weist die jüngst den Stadtverordneten vorgelegte statistische Auswertung nicht aus. Aber die Rathaussprecherin bestätigt: "Ein bisschen was bleibt über." Dieses Geld fließt in den Haushalt.

Dass die Flitzer-Blitzer gegenüber den Dialog-Displays das Allheilmittel gegen Geschwindigkeitsübertretungen sind, ist allerdings nicht der Fall. Allein 2016 tappten 31 503Autofahrer in Hennigsdorfs Radarfallen.