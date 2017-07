Zwei Lasterfahrer auf der A13 getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Duben/Freiwalde (DPA) Zwei Lastwagenfahrer sind bei Verkehrsunfällen auf der A13 (Berlin-Dresden) getötet worden. Zunächst übersah ein 59-Jähriger am Montagmittag bei Freiwalde (Dahme-Spreewald) einen Rückstau und krachte in dessen Ende. Sein Laster, der mit leeren Gasflaschen beladen war, fing sofort Feuer. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Für den 59-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.