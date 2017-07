Feuer in Pankower Lagerhalle - Gasflaschen explodiert

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Lagerhalle in Berlin-Pankow ist in Brand geraten. Bei dem Feuer in der 1000 Quadratmeter großen Halle am Montag sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Vormittag ausgebrochen, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Gegen 15 Uhr hatte die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle.

Etwa 120 Feuerwehrleute waren in wechselnder Besetzung im Einsatz. Dieser stellte sich als besonders kompliziert und gefährlich heraus: Schwere Metalltore hatten den Zugang zum Brandherd versperrt. Die Feuerwehr musste sie mit Trennschleifern und Spezialgerät aufstemmen. Derweil brachte die Hitze im Gebäude mehrere Propangasflaschen zur Explosion - eine lebensgefährliche Situation für die Kameraden.

Im Inneren des Gebäudes in der Grumbkowstraße befanden sich laut Feuerwehr Werkstätten und Lagerbereiche. Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden. Am Nachmittag suchten noch etwa 30 Einsatzkräfte nach weiteren Glutnestern und wollten den Brandort auch über Nacht überwachen.