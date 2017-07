Großes Interesse für Künstler aus der Region

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang OT Zeestow. Auf seiner Künstlertour durch das östliche Havelland besuchte Landrat Roger Lewandowski am 21. Juli auch die Autobahnkirche in Zeestow.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 95 Hammerschläge, mit denen die evangelische Kirche im Havelland das Jubiläum zu 500 Jahre Reformation feiert, wurde die Autobahnkirche in Zeestow zu einem Ausstellungsort für Kirchenkunst. Passend zu den großformatigen Gemälden "Die Berufenen" des renommierten Malers Professor Volker Stelzmann sollte der Kirchenraum noch mit weiteren Kunstobjekten geschmückt werden. "Als Kirchenkreis war uns der Brieselanger Künstler Helge Warme schon durch seine Glaskunstengel neben dem Altarkreuz bekannt. Deshalb war die Anfrage nach weiteren Objekten nur logisch",erläuterte Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt, zuständig für die Autobahnkirche, dem havelländischen Landrat. "Mir sind da sofort meine zwölf Stelen eingefallen, die ich schon vor einiger Zeit gestaltet hatte", fuhr Helge Warme mit der Erklärung fort. Interessiert sah sich Roger Lewandowski die Objekte an, die den Namen von verschiedenen biblischen Propheten tragen. Auf Nachfrage erklärte der Künstler, dass jeder der Formsteine auf den einzelnen Stelen von einer anderen Kirche stamme. Der Landrat erkundigte sich nach der Bedeutung der sakralen Kunstobjekte, so nach der trockenen Rosenblüte mit Drahtstengel. "Die individuelle Deutung überlassen wir den Kirchenbesuchern.Sie ergibt sich vielleicht aus der Betrachtung der modernen, gemalten zwölf Apostel an der Wand und den Stelen. Wir kennen keine allgemeine Bedeutung", versicherten Pfarrer Schmidt und der Künstler wie aus einem Munde.