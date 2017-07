Volleyball: VSV Havel hat einen neuen Trainer

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Spieler, langjähriger Frauentrainer, Funktionär beim Verband: Matthias Grawe kennt sich in der Volleyball-Szene aus. Auch in Oberhavel, wo er viele Jahre lebte. Dass der 32-Jährige nun Trainer des Frauen-Drittligisten VSV Havel Oranienburg wird, ist aber eher Zufall.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591353/

Bereits im Frühjahr hatte der ehemalige Spieler von Stahl Turnen und Motor Hennigsdorf mitbekommen, dass Michael Bade bei den Kreisstädterinnen nicht weitermachen will. "Ich war davon total überrascht. Wir hatten immer mal wieder Kontakt. Irgendwann habe ich ihm scherzhaft geschrieben, dass ich darüber nachdenke, seine Nachfolge anzutreten." Einige Wochen später griffen die Verantwortlichen des VSV dieses "Angebot" auf. "Seitdem ist das auf dem Schirm."

Matthias Grawe, der zuletzt den Frauen-Brandenburgligisten VC Blau-Weiß Brandenburg betreute, sagte nicht spontan zu. "Es ist nicht so einfach, sich einfach so für die 3. Liga zu entscheiden. Ich komme aus der Brandenburgliga. Und zwei Ligen drüber sind schon ein Sprung. Der VSV Havel ist eine Aufgabe, die mir Respekt und Demut abfordert. Aber es hat seinen Reiz. Es ist eine tolle Herausforderung."

Der gebürtige Berliner, der ab der achten Klasse in Henningsdorf zur Schule ging und in Velten lebte, ist seit 2009 Trainer. Erste Station war für vier Jahre Stahl Turnen Hennigsdorf, dann ging es für zwei Spielzeiten zu den Sportfreunden Brandenburg II und 2015 zum Ortsrivalen Blau-Weiß.

Den Job als Trainer bezeichnet der Student (Sportmanagement in Potsdam) als seine Leidenschaft. Seit 2011 ist er Inhaber des C-Scheins, schon 2014 folgte die B-Lizenz. "Die Frage, wie ich mich als Trainer weiterentwickeln kann, spielte bei meiner Entscheidung für den VSV Havel auch eine Rolle. Eine Verbesserung gibt es nur mit neuen Herausforderungen."

Seinen größten Erfolg als Spieler feierte Matthias Grawe mit Motor Hennigsdorf, als der Staffelsieg in der Landesliga gelang. "Brandenburgliga habe ich dann mit Motor aber nicht mehr gespielt." Später mit Brandenburg schon. Dort ist Grawe immer noch aktiv. In die höchste Spielklasse des Landes führte er als Trainer auch die Frauen von Blau-Weiß.

Durch seine Zeit in Oberhavel habe er einen großen Bezug zur Region. Auch den steilen Aufstieg des VSV Havel habe er sehr aufmerksam verfolgt. "Ich kenne das Team noch aus Landesliga-Duellen gegen Hennigsdorf und damit die Anfänge. Ich habe es Jahr für Jahr verfolgt." Was in Oranienburg geleistet wurde, sei bemerkenswert. "Es ist enorm, wie schnell sich das entwickelt hat."

Der neue Trainer - der nach eigener Aussage einen guten Draht zu seinem Vorgänger Michael Bade hat und sich mit diesem "ein bisschen intensiver" austauschte - startet mit seinen Schützlingen am 25. August in die Vorbereitung. Zuletzt habe es schon ein Probetraining gegeben, "um sich kennenzulernen und zu erleben, wie es in der Zusammenarbeit funktioniert".

Nicht mehr zur Verfügung stehen dem neuen Coach Frederike Fischer, Anne Tegge, Lisa Glor und Julia Rienhoff, die den Verein aus unterschiedlichen Gründen verlassen haben. Neuzugänge sind Svenja Günzel, Nele Trobisch und Julia Jöchel vom SC Potsdam.

Was was mit dem Team? "Ich bin nicht so ein Typ, der Saisonziele an Ergebnissen festmacht", betont der künftige Übungsleiter.

Ihm gehe es darum, dass seine Spielerinnen bei jedem Training und an jedem Spieltag an die Leistungsgrenze gehen. "Umso besser das die Truppe hinbekommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorjahresleistung wiederholt werden kann." Da waren die Oranienburgerinnen Meister der 3.Liga. "Mit Leidenschaft und Ehrgeiz kommen die guten Ergebnisse automatisch", ist Matthias Grawe überzeugt.

Seiner Tätigkeit im Jugendspielausschuss des Landesverband wird er weiterhin nachgehen. "Ich bleibe Kassenwart und Staffelleiter im Kleinfeldbereich."

Inwieweit sich der bisherigen Assistenztrainer Ricardo Galandi noch einbringen wird, müsse sich zeigen. Der ehemalige Erstligaspieler ist nun Spieler und Co-Trainer in Neustrelitz. "Darum wird er sich nicht mehr in dem Umfang wie in den letzten Jahren engagieren. So wie er Möglichkeiten hat, steht er zur Verfügung", sagt Grawe. "Für mich wäre das super, weil er viele Erfahrungswerte hat und wesentlich an den Erfolgen der vergangenen Jahre mitgeschrieben hat. Ihn dabei zu haben, wäre eine große Hilfe."