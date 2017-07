Rückzug von Walsleben II nutzt Nackel

artikel-ansicht/dg/0/

Walsleben (MZV) Blau-Weiß Walsleben hat seine zweite Mannschaft am Sonnabend aus der 2. Kreisklasse Ost zurückgezogen. Das bestätigte Mike Schläger, der Vorsitzende des Fußballkreises, dem RA. Wie es am Rande des Freundschaftsspiels der ersten Walslebener Mannschaft in Lindow hieß, habe man sich die Saison personell nicht mehr zugetraut. Einige ehemalige Nachwuchsspieler, auf deren Kommen man gesetzt hatte, schlossen sich schließlich doch nicht dem Verein an. Die erste Mannschaft hat von der Entwicklung am Sonntag erfahren.