Wieder Familiensportfest Grand Prix mit Energie

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Familiensportfest Grand Prix mit Energie auf der Eisenhüttenstädter Insel erfährt mit einem Jahr Pause am 17. September seine 14. Auflage. Anmeldungen sind unter www.gp-mit-energie.de möglich. Jeder Sportler, der sich online anmeldet, sichert sich dabei sein persönliches Grand-Prix-mit-Energie-Shirt. Es ist dieses Mal mit dem aufgedruckten Logo der Eisenhüttenstädter Stadtwerke in Blau gehalten.

Analog wie bei der 13. Auflage vor zwei Jahren werden die Sportarten Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking, Walking, Rollstuhlfahren und Laufen angeboten. Je nach Altersklasse und Sportart sind Distanzen von 1,2 Kilometer, zwei Kilometer, vier und sechs Kilometer zu absolvieren.

Ebenfalls wieder dabei ist der vor zwei Jahren eingeführte Staffellauf für Fünfer-Teams, jeder hat dabei einen Kilometer zu laufen. Für die Schwimmer gilt es wieder, 50 Meter im Freistil in kurzer Zeit zu absolvieren.

"Ich leite die Veranstaltung zum ersten Mal", sagt Christian Nowack, Teamleiter Kommunikation, Marketing, Vertrieb der Stadtwerke. "Ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern habe mich an das sportliche Programm vor zwei Jahren gehalten. Es ist ja gut angenommen worden. Nur die große Fete einen Tag zuvor muss nicht sein. Wer zum Sport treiben kommt, wird nicht einen Tag davor feiern. Außerdem wollen wir die Kosten reduzieren, so ist auch BB-Radio nicht mehr dabei."

Während der Grand Prix sonst am letzten Wochenende vor den Schulferien stattgefunden hat, wird er dieses Mal am 3. September-Wochenende ausgetragen, wenn die Schule wieder begonnen hat. "Wegen der Renovierung des Inselbades konnten wir das Sportfest nicht zum gewohnten Zeitpunkt veranstalten, die Schulferien kamen dafür auch nicht in Frage, da wir möchten, dass möglichst viele daran teilnehmen. So gibt es auch wieder den Wettbewerb für die Schulen mit den meisten Startern", erklärt Nowack. In gewohnter Form gibt es für die Besten auch wieder Medaillen, die Ergebnisse sollen wieder zeitnah ins Internet gestellt werden. Die Resultate von 2011 bis 2014 sind im Netz, die von 2015 werden zeitnah hochgeladen. Medaillen erhalten alle beim Bambini-Lauf, ebenso ein Shirt. Das ist generell für alle Starter vorgesehen, doch müssen diese sich dafür online anmelden. Allerdings wird das Hemd nicht wie zuletzt bereits vor den Wettbewerben ausgehändigt, sondern erst, wenn die Sportler ihren Wettbewerb tatsächlich absolviert haben.

Skating-Wettbewerbe wie in den ersten Grand-Prix-Jahren bleiben aus Sicherheitsgründen laut Nowack weiter außen vor. Dennoch sollten die Teilnehmer am Grand Prix mit Energie genügend Möglichkeiten haben, sich von 8 bis 14 Uhr auf der Insel auszutoben.

So haben die Schwimmer von 8 bis 14 Uhr Zeit, nach einem kurzen Einschwimmen 50 Meter im freien Stil möglichst schnell zurückzulegen. Die Wettbewerbe im Radfahren beginnen um 9.30 Uhr und sind je nach Altersklasse zwischen zwei und vier Kilometer lang. Dabei besteht für alle Teilnehmer Helmpflicht. Während der Bambinilauf (etwa 200 Meter), das Rollstuhlfahren (1,2 km) und das Walking (zwei Kilometer) für alle gleich ist, ist auch die Distanz beim Laufen je nach Alter gestaffelt. Für die bis Zehnjährigen sind 1,2 Kilometer vorgesehen, die Elf- bis 14-Jährigen legen zwei Kilometer zurück und alle anderen können zwischen zwei, vier und sechs Kilometer wählen.