Eine Reise in den Nordirak

Erbil/Dohuk (MOZ) Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi stattete kürzlich der Millionenstadt Mossul einen Besuch ab und erklärte kurzerhand die Terroristen vom sogenannten „Islamischen Stadt“ für besiegt. Das stimmte zu diesem Zeitpunkt nicht einmal für die nordirakische, weitgehend zerstörte Metropole. Nach wie vor hält der IS einige Städte im Irak. Beispielsweise Telafar, das von schiitischen Milizen eingekreist ist. Viele fürchten, die Milizen könnten sich an den Sunniten des IS brutal rächen und somit neuen Hass sähen.

Alles in allem aber ist die Herrschaft des IS gebrochen. Im Kampf gegen die Fanatiker, die für ihre blutige Herrschaft den Islam missbrauchten, waren Sunniten, Schiiten, Kurden, Jesiden und Christen geeint. Nun drohen die Spannungen zwischen einigen Gruppen zuzunehmen.

Ich war auf Einladung der Welthungerhilfe im Nordirak. Dort existiert in großen Teilen des Territoriums de facto seit fast zwei Jahrzehnten ein kurdischer Staat. Die Millionen-Stadt Erbil und die Fast-Millionenstadt Dohuk haben sich, bei allen derzeit existierenden wirtschaftlichen Problemen, zu modernen Metropolen entwickelt. Im September lässt die kurdische Autonomieregierung ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten. Das löste in Bagdad heftigen und im deutschen Außenministerium milden Widerspruch aus.

Im Jahr 2014 rückte der IS bis auf 10 Kilometer an Dohuk heran. Mossul ist keine 40 Autominuten von Dohuk entfernt. Aber die Kurden waren sich sicher, die bewaffneten Kräfte des Autonomiegebietes, die Peshmerga, würden im Zweifelsfall nicht weichen. In die Situation kamen sie am Ende nicht. Stattdessen wurde der IS nach und nach zurückgedrängt. Schließlich nahmen die Peshmerga auch den Norden der Provinz Ninive ein. Hier liegt auch das Sindschar-Gebirge, in das Zehntausende Jesiden vor dem IS flohen. Tausende wurden vom IS ermordet. Jesidische Frauen wurden verschleppt, vergewaltigt und als Sklaven gehalten. Es war schließlich die PKK und ihr syrischer Ableger, die einen Korridor für die Jesiden freimachten und so deren Leben retteten. Noch heute sind 2000 Menschen in dem erstaunlich kleinen Gebirge. Sie trauen dem Frieden nicht.

Wie auch? Entlang der Grenze zu Syrien reiht sich ein zerstörtes Dorf an das andere. Der IS hat die Häuser gesprengt oder Sprengfallen hinterlassen. Viele Peshmerga kamen bei der Besetzung der Dörfer durch diese Sprengfallen oder durch Minen ums Leben. Es gibt Flüchtlingslager in der Region und Dörfer, in denen Flüchtlinge aus Mossul untergekommen sind. Oft sind es sunnitische Muslime, vor denen der Terror des IS nicht Halt machte. Aber es hat auch Kollaborateure gegeben. Das Misstrauen ist groß. Und um nur noch ein weiteres Problem zu nennen: Nordninive untersteht offiziell der Regierung in Bagdad. Die wirkliche Macht haben aber die Peshmerga. Sie kontrollieren nicht nur unzählige Checkpoints und die Grenze zu Syrien, sondern vor allem den Übergang über den Tigris. Über die Brücke müssen der gesamte Verkehr aus dem kurdischen autonomen Gebiet, aus Mossul und auch der so wichtige Warenverkehr aus der Türkei.

Die Welthungerhilfe leistet in Nordninive Nothilfe. Zigtausende Pakete mit Decken, Hygieneartikeln, dem Wichtigsten für Babys und anderes mehr werden verteilt. Sobald es geht, will die deutsche Nichtregierungsorganisation auch in anderen Landesteilen aktiv werden. Zu ihrer Arbeit gehören die Reparatur von Trinkwassersystemen und der Wiederaufbau von Schulen. Gerade jetzt, da die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für den Irak zu schwinden droht, wird die Hilfe gebraucht.

Wir, eine dreiköpfige Journalistengruppe, haben im Irak mit arabischen und jesidischen Flüchtlingen gesprochen. Wir trafen eine alleinstehende, behinderte, von ihrem Mann verlassene Frau, die erzählte, wie sie und ihre Kinder überleben. Wir trafen auch arabische Lehrer, die ihren Abscheu über den IS zum Ausdruck brachten, auf Menschen, denen geholfen wird, die aber vor allem eines wollen: Zurück in ihre Heimatorte.

Es herrscht große Unsicherheit im Irak. Was wird nun nach dem IS? Gibt es den Irak überhaupt noch? In den nächsten Wochen werden auf dieser Seite Berichte und Interviews zu lesen sein, die ich von meiner Reise mitgebracht habe. Es wird auch von Hoffnung die Rede sein. Hoffnung, die zum Beispiel in einer Schule auflebte, in der Kinder lernen, religiöse, ethnische und sonstige Unterschiede zwischen Menschen anzuerkennen, zu respektieren und sie für ein friedliches Zusammenleben nutzbar zu machen. Das Bild der Vielfalt ist ein an die Schulwand gemalter Baum, auf den Kinder, ihre zuvor in Farbe getunkten Hände, auflegten.