Ermittlungen zum Brandanschlag bleiben schwierig

Kremmen (win) Nach dem Brandanschlag auf die Asylunterkunft in Kremmen am 15. April geht die Polizei weiterhin Hinweisen nach. Die Ermittlungen gestalten sich allerdings als "äußerst komplex", so die Antwort der Polizeidirektion Nord auf eine Nachfrage dieser Zeitung. Die Ermittlung würden von der Staatsanwaltschaft Neuruppin und dem Staatsschutz der Polizeidirektion Nord mit "hoher Intensität" betrieben. Mehreren Spuren werde mit Nachdruck nachgegangen. Inwiefern die Spuren aus polizeilicher Ermittlung oder Hinweisen aus der Bevölkerung resultieren, will die Polizei aus taktischen Gründen nicht sagen. Nach dem Anschlag setzten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise aus der Bevölkerung von 5 000 Euro aus.

Es geht um versuchten Mord

Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Ein Unbekannter warf am 15. April gegen 3.10Uhr zwei Brandsätze auf das Gelände an der Berliner Straße. Einer verpuffte, der andere wurde vom dortigen Wachschutz gelöscht. Derzeit werden das Video der Überwachungskamera und weiteres "umfangreiches Beweismaterial" ausgewertet und auf Zusammenhänge geprüft. Der Tatverdächtige ist laut Polizei ein 1,75 bis 1,80 Meter großer Mann zwischen 25 und 45 Jahren. Seine Figur wird als schlank und schlaksig beschrieben. Zum Tatzeitpunkt hatte er eine Cargohose sowie eine dunkle Jacke an; er trug einen dunklen Rucksack mit abgesetzter hellerer Tasche. Zeugen, die Angaben zum Täter oder Tathergang machen können, melden sich unter 03391 3540 oder direkt bei der Ermittlungsgruppe per E-Mail an hinweise-kremmen@ polizei.brandenburg.de. Hinweise können auch vertraulich behandelt werden.