Alte Hertha geht auf Reisen

Wusterhausen/Berlin (RA) Fast noch pünktlich zur 125-Jahr-Feier des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC machte sich das Fahrgastschiff Hertha am Montag auf den Weg in Richtung Bundeshauptstadt.

60-Tonnen-Koloss: Die MS Hertha wurde am Montag verladen. Berlins größter Fußballverein, der Bundesligist Hertha BSC, wollte mit dem tradtionsreichen Dampfer am Dienstag seinen 125. Geburtstag feiern. Das Wasser- und Schifffahrtsamt verhinderte dies. © MZV

Auf der Hertha, die damals noch ein Dampfschiff war, war der gleichnamige Fußballverein einst gegründet worden. Rund hundert Zuschauer verfolgten über viele Stunden das Aufladespektakel am Klempowsee. Etliche von ihnen kannten das Schiff von Ausflügen in der eigenen Kindheit. Viele angenehme Erinnerungen hingen daran.

Auch der langjährige Eigentümer Peter Dentler verfolgte das Geschehen. Er war zwar ein wenig enttäuscht, dass das von ihm erst 2012 verkaufte Schiff wider Erwarten weiterveräußert wurde. Trotzdem wünschte er der MS Hertha für ihre Zukunft in Berlin alles Gute.

Zwei Autodrehkrane mit sehr langem Ausleger hievten das 1886 in Stettin vom Stapel gelaufene Schiff gegen 17 Uhr auf einen Sattelschlepper. Eigentlich sollte es dazu bereits um 14.30 Uhr kommen, doch eine für den sicheren Transport unverzichtbare Traverse hatte gefehlt und musste erst beschafft werden.

Zum Jahresbeginn hatte die dem Fußballverein nahestehende 1892 Schifffahrtsbetriebsgesellschaft den Dampfer vom Voreigentümer erworben. Im Laufe der zurückliegenden Nacht sollte es im Schneckentempo mit mehreren Begleitfahrzeugen bis ins 70 Kilometer entfernte Wustermark gehen. Für den von dort an geplanten Wasserweg fehlte am Montag noch immer die seit langem erwartete Genehmigung des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Am Abend sollte das Gefährt im Tegeler Hafen eintreffen. Die Hertha-Verantwortlichen ärgern sich über die Berliner Behörde, die die Ankunft pünktlich zum Geburtstag unmöglich machte. Laut Medienberichten bemühe sich das Präsidium seit vier Wochen um eine Ausnahmeerlaubnis. Das Schiff besitzt derzeit keine Zulassung.

Trotzdem war Ingmar Pering von der Betriebsgesellschaft froh, mit dem Aufladen des 60-Tonnen-Kolosses den ersten Schritt in Richtung Berlin geschafft zu haben.(Seite 4)