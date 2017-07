Wegner trifft spät zum 1:0-Erfolg

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591369/

Konnte Wriezens Übungsleiter Steven Kanitz in Sachen Personal aus dem Vollen schöpfen, stellte sich die Qual der Wahl für dieAufstellung bei Seelows Trainer Mark Ehrlich nicht. Standen Kanitz 20 Akteure zur Verfügung, musste Ehrlich mit lediglich zwölf Spielern über die Runden kommen.

Im ersten Durchgang setzten die Blau-Weißen einige Akzente und verpassten mehrfach die mögliche Führung. Die Gäste, die erst eine Trainingseinheit in den Beinen hatten, spielten zwar solide, kamen allerdings in der Offensive kaum zu klaren Aktionen.

In den zweiten 45 Minuten brachte Kanitz den Anzug der Blau-Weißen. Waldemar Zeiser blieb als einziger Akteur der Startformation auch weiterhin im Spiel. Auf dem Feld wurde es mit zunehmender Spieldauer auf beiden Seiten ungeordnet und so ergaben sich nur noch sporadisch Gelegenheiten. Erfolgreich war letztlich Wriezens Christian Wegner, der den Ball auf Höhe des Elfmeterpunktes akrobatisch ins Seelower Gehäuse beförderte (83.). In den letzten Minuten hatte Seelow noch zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich, die jedoch ungenutzt verpufften und so blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für die Platzherren.