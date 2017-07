Eine verunsicherte, überreizte Gesellschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Es war der Philosoph Jürgen Habermas, der die Kommunikation als zentralen Grundpfeiler für ein funktionierendes Zusammenleben beschrieb. Was er skizzierte, war ein offener Diskurs, der auf Verständigung abzielt und Vernunft gebiert. Ob Habermas einen Twitter-Account besitzt, ist nicht bekannt. Doch wer seine Theorie ernst nähme, dem müsste Angst und Bange werden.

Schon der G20-Gipfel in Hamburg war ein Beispiel dafür, wie komplexes Geschehen gnadenlos in Schwarz-Weiß-Schablonen gepresst wird. Zwischentöne werden niedergebrüllt. Dieses Klima der Extreme verunsichert auch Polizei und Medien. Nach der Kölner Silvesternacht will niemand in den Verdacht geraten, etwas zu beschönigen, was mit Flüchtlingskriminalität zu tun hat. So ließ die Polizei sich hinreißen, halbgare Informationen und Gerüchte in ihre Pressemitteilung zu Schorndorf zu packen. Die bewaffneten Gruppen, die randalierend durch die Stadt gezogen sein sollen, entpuppten sich als Fiktion. Dass es sie nicht gab, haben viele bis heute nicht mitbekommen.

Auch Medien spüren den Druck, rasch die "ungeschminkte" Wahrheit zu liefern. Doch dieser kommt man nicht nahe, indem man binnen Sekunden eine reißerische Online-Meldung verbreitet. Hinterfragen, Nachprüfen, all das kostet Zeit. Diese wird aber nicht mehr eingeräumt. Wer zu langsam ist, überlässt Hetz- und Fakemedien die Deutungshoheit- und handelt sich Vorwürfe ein, man würde etwas "verschweigen".

Misstrauen, Vorurteile, Lagerdenken, Hysterie: Gerade in der Flüchtlingsfrage scheint jede Grundlage für eine Debatte zerstört. Dazu beigetragen haben alle Seiten. Was es nun bräuchte, wäre ein Reset-Knopf, eine Art "Stunde Null", nach der auch wieder konstruktive Ideen erlaubt sind - ohne dass sich alle gegenseitig ständig der Lüge, Hetze oder des Populismus bezichtigen. Vielleicht könnte eine Debatte über ein modernes, rationales Einwanderungsgesetz helfen, wieder in ein solches Gespräch zu finden.