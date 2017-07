Zwischen den Stühlen

artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (MOZ) So viel Mut hätte ihm kaum jemand zugetraut: Polens Präsident Andrzej Duda, der bisher als Marionette in den Händen Jaroslaw Kaczynskis galt, stellt sich gegen seinen politischen Ziehvater und dessen Partei. Und was noch wichtiger ist: Der 45-Jährige stoppt damit zumindest vorerst eine Reform, durch die Polen kein Rechtsstaat im klassischen Sinne mehr wäre.