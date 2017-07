Das Motto heißt: aussitzen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ruhig ist es, verdächtig ruhig.Dabei ist das vom "Spiegel" öffentlich gemachte Auto-Kartell wirklich ein Hammer. Der weit über den Diesel-Skandal hinausgeht, gleichzeitig aber erklären könnte, wie es zum Abgasbetrug per Software kam. Doch nicht nur die Autokonzerne möchten sich nicht erklären. Auch die Bundesregierung schweigt still. Und zeigt auf Brüssel. Dort soll man ermitteln. Von Abscheu und Empörung keine Spur.

Schließlich ist man selbst seit Jahren eng - auch personell - mit der Autobranche verbandelt, diesem Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. An dem Tausende und Abertausende Jobs hängen. Und das bereits durch den Diesel-Skandal ramponiert aussieht. Mit dem Trend zur Elektromobilität und zu digitalen Mobilitätsdienstleistungen hätte die Branche eigentlich genug Herausforderungen vor sich.

Einen neuen Skandal können weder die Auto-Bosse noch die Spitzenpolitiker gebrauchen. Schon gar nicht so kurz vor der Bundestagswahl. Also heißt die Taktik der Stunde: Die Affäre aussitzen. Wer weiß schon, was die EU-Kommission wirklich gerichtsfest herausfindet. Und ob dann tatsächlich die fälligen Milliarden an Strafzahlungen eingefordert werden. Das Kartell der Autobauer mag Geschichte sein. Das Kartell des Schweigens gibt es weiterhin.