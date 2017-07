Zehdenicker Musikmeile: Potenzial nach oben

artikel-ansicht/dg/0/

Mildenberg (GZ) An den Erfolg der Zehdenicker Musikmeile mit jährlich Hunderten Besuchern konnte die Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Ziegeleiparks Mildenberg am Samstagabend nicht anknüpfen. Lediglich 200 Gäste ließen sich von vier Bands unterhalten, wobei die "Legatos" wegen technischer Probleme auch noch mit gut zwei Stunden Verspätung starteten.

Als die Bandmitglieder endlich alle Strippen auf ihrer riesigen Bühne gezogen hatten, stimmten sie ihre fünf Zuhörer, die schon mehr als eine halbe Stunde ungeduldig warteten, mit "Take it easy" von den "Eagles" ein.

Das heftige Gewitter, das seit Sonnabendnachmittag über den Ziegeleipark Mildenberg niedergegangen war, machte Jenifer Klein für den schlechten Ausklang des Jubiläumstages verantwortlich. Insgesamt feierten exakt 911 Gäste den 20. Geburtstag des Ziegeleiparks, das am Vormittag mit einem Familienfest begonnen hatte. Dass die Resonanz bei der Abendveranstaltung so mager ausfallen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet, als das Musikfest um 18 Uhr eröffnet wurde. Vier bereit gestellte Ziegeleibahnen sollten die Konzertbesucher von einer Bühne zur nächsten fahren. Doch auch dieser Fahrplan geriet ziemlich durcheinander. Meistens machten sich die Besucher zu Fuß auf den Weg, immer auf der Suche nach der ultimativen Partystimmung, die angesichts der mageren Resonanz aber nirgends so richtig aufkommen wollte. Dabei hatten sich Jenifer Klein und ihre Kollegen vom Ziegeleipark Mildenberg alle erdenkliche Mühe gegeben, den Jubiläumstag zünftig ausklingen zu lassen. Als gut zwei Stunden nach Veranstaltungsbeginn verstärkt Besucher auf das Gelände "strömten", entschloss sich der Veranstalter für eine Verlängerung. Statt nur bis 22 Uhr, hängten die Bands noch eine Stunde dran und ließen das Fest erst gegen 23 Uhr ausklingen. Ob es nach diesem ersten Versuch einen erneuten Anlauf für eine Musikmeile geben wird, ließ Jenifer Klein am Montag offen. "Das wird noch entschieden", sagte sie. Zunächst werde es eine Auswertung mit den vier Caterern geben, die an allen Bühnen für Speis und Trank sorgten. Neben dem Gasthaus "Alter Hafen" umsorgten Torsten Holtfeuer aus Gransee, die Firma Gastro-Circus aus Teschendorf sowie Steffen Riehn aus Oranienburg die Konzertbesucher.

Während drei der vier Bands quasi auf freiem Feld spielten, gab es mit der "Alten Aufbereitung" sogar eine richtige Schlechtwetter-Variante im urigen Ambiente. Sabine Brand heizte dort mit ihrem Gitarristen ein.

Dort wurde auch lokale Prominenz gesichtet: Ortsvorsteher André Witzlau vergnügte sich dort genauso wie Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD) mit Anhang, die mit ihrer Anwesenheit dem Ziegeleipark den Rücken stärken wollten. Was allerdings auffiel: Es waren vor allem Mildenberger, Granseer und Zehdenicker und weniger auswärtige Besucher, die den 20. Geburtstag des Ziegeleiparks Mildenberg feierten.