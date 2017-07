Stelldichein der Fahrsport-Fans

artikel-ansicht/dg/0/

Wirklich mitgenommen sah der Boden am Sonntagnachmittag aus. Pfützen und Schlamm, wohin das Auge reichte. Die Fahrzeuge bewegten sich nur mit den größten Schwierigkeiten vom Gelände. Überall drehten die Räder durch. Und dann erneut: Platzregen. Als hätte es ihn die Tage schon nicht zur Genüge gegeben.

Doch wer denkt, dass sich die Organisatoren und Teilnehmer des Fahrsportfestivals davon beeindrucken ließen, der irrt. Das zweitägige Programm wurde wie angekündigt durchgezogen, inklusive des angekündigten großen Umzugs durch die Stadt Gransee am Samstagabend.

Lediglich einige Fahrten mussten wegen des starken Regens und einer angekündigten Unwetterwarnung abgebrochen werden. Sicher ist sicher, dachte man sich. Nicht, dass am Ende noch einem der Fahrer oder den beteiligten Pferden etwas passiert.

Wie bestellt, schien während der Siegerehrung am Sonntag für kurze Zeit die Sonne über dem Ilseberg. So konnten die Urkunden, Geschenke und Abzeichen in Ruhe überreicht werden.

Mehr als 100 Mitwirkende haben an dem Spektakel teilgenommen, dass Dank des Engagements von Cheforganisator Olaf Peter stattfand. Etwa 35 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf an beiden Tagen des Wochenendes.

"Dass Olaf so ein Ding durchzieht, trotz schlechten Wetters, das wusste ich", sagte Granseeses Amtsdirektor Frank Stege am Ende der Siegerehrung anerkennend. Sein persönlicher Höhepunkt sei der Umzug durch die Altstadt gewesen, an der etwa 20 Wagen teilgenommen hatten. "Das war schon beeindruckend", so Stege.

Auch der Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg richtete an Olaf Peter einige Worte. Martina Schünemann, Vizepräsidentin, sagte: "Der Landesverband möchte sich bei dir bedanken. Das Granseer Fahrsportfestival ist wirklich eine Erfolgsgeschichte."

Eine Erfolgsgeschichte, die im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Denn das Festival werde vom 20. bis 22. Juli 2018 erneut stattfinden, kündigte Olaf Peter an. "Danke für die Unterstützung, nur gemeinsam haben wir unser Fahrtsportfestival umsetzen können", so der Initiator.

Alle Pferdesportbegeisterte können sich das Juli-Wochenende also schon mal freihalten. Dann können wieder Dressur- und Hindernisfahrten mit Ponys und Großpferden auf der zwölf Hektar großen Fläche bestaunt werden. In diesem Jahr ist für den Parcours mit Thomas Bukoitz - Züchter und Turnierfachkraft - extra ein Profi mit ins Boot geholt worden. Man darf gespannt sein, was sich Olaf Peter und sein Team für die dritte Ausgabe des Fahrsportfestivals einfallen lassen werden. Schiefgehen kann eigentlich nichts. Hauptsache, das Wetter spielt etwas besser mit.