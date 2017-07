Goldmedaille macht Hoffnung auf mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Kerkrade/Strausberg (MOZ) Nach dem Gewinn einer WM-Goldmedaille am Sonntag bei der Marschparade in Kerkrade (Niederlande) zeigt sich der Fanfarenzug des KSC Strausberg mit dem Ergebnis sehr zufrieden. "Das war ja unser Debüt mit der Marschparade auf WM-Niveau", erklärte Pressewart Florian Saeling. Daher habe man keine Erfahrungen mit den Anforderungen gehabt. Und dann mit 82,08 eine so hohe Punktzahl zu erhalten, dass eine Goldmedaille dabei herauskam, sei schon eine "beachtliche Leistung", die zudem noch mit Platz zwei honoriert wurde. Dabei musste der Fanfarenzug des KSC lediglich der einheimischen Bicycle Showband Crescendo den Vortritt lassen.

Nach diesem Erfolg sehe man auch dem Showwettbewerb optimistisch entgegen, der am Sonntag im ausverkauften Stadion von Kerkrade über die Bühne gehen werde. Dort finden immerhin an die 20 000 Zuschauer Platz.

Bis es soweit ist, werden die Strausberger noch fleißig üben. Und zwar in ihrer Partnergemeinde Hamont-Achel, wo sie auch untergebracht sind.

Wie Florian Saeling berichtet, findet die Weltmeisterschaft World Music Contest (WMC) alle vier Jahre an vier Juli-Wochenenden statt. Dabei gebe es Konzert-, Marsch- und Showwettbewerbe sowie die Marschparade und das noch in mehreren Niveaustufen. Die Strausberger beteiligen sich in Kerkrade an der Marschparade und am Showwettbewerb - in beiden Fällen in der höheren Niveaustufe, der World Division.

In diesem Jahr sind nach Informationen des Pressewarts beim World Music Contest 260 Bands aus 32 Ländern und fünf Kontinenten mit insgesamt mehr als 20 000 Musikern dabei.