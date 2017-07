Türkische Spitzenpolitiker reisen zu Gesprächen nach Brüssel

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu und EU-Minister Ömer Celik werden am Dienstag zu politischen Gesprächen in Brüssel erwartet. Bei dem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn soll es unter anderem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Kooperation in der Migrationspolitik gehen.