Rettender Strohhalm gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591381/

In den kommenden Tagen wird es wieder kritisch für die Entwässungsgräben im Oderbruch. Mit Niederschlägen von bis zu 50 Millimetern werden die Kapazitätsgrenzen erreicht. Mit dieser Lagebeschreibung, die anhand des Wassermanagementsystems sehr gut möglich ist, leitete Ralf Düsterhöft vom Deichverband die Beratung um die Finanzierung des Grabenbaus im Oderbruch ein. Bereits bei den schweren Niederschlägen, die Leegebruch vor einigen Tagen ereilt hatten, hatte der Gedo gewarnt. Aktuell zeigen bereits zwei Vorfluter Hochwasserwerte an.

Martin Porath, Geschäftsführer des Gedo, machte bei einem kurze Ausflug in die jüngere Geschichte deutlich, dass das Land trotz der Warnungen des Gedo zwischen 2003 und 2010 nicht die Gefahr von Binnenhochwassern erkennen wollte. 2010 erlebte die Region das schwerste Binnenhochwasser seit 180 Jahren. Als das Land darauf nicht reagierte, um den Menschen in den überschwemmten Häusern zu helfen, gab es im März 2012 eine mächtige Demonstration auf der B1. In der Folge wurde im Rahmen des Förderprogramms Landschaftswasserhaushalt mehrere Gräben gebaut. Aber in den am stärksten betroffenen Dörfern Gorgast, Golzow und Manschnow warten die Menschen noch heute auf den Grabenneubau.

Dirk Ilgenstein, Präsident des Landesumweltamtes, erklärte, dass jetzt Landesmittel eingesetzt werden, um die versprochene 100-prozentige Förderung abzusichern. Allerdings können dafür nicht mehr die Kommunen die Antragsteller sein. Ihre Vorhaben könne des Land nur zu 80 Prozent fördern. Der Kreis kann die Kofinanzierung nicht übernehmen, weil er seine Investmittel für den Breitbandausbau festgelegt hat.

So sollte am Montag der Deichverband erklären, dass er in die Planfeststellungsbeschlüsse zumindest für die Gräben in Gorgast und Golzow einsteigt. Dann wäre eine 100-prozentige Förderung möglich. Porath machte deutlich, dass er eine solche Übernahme für den Deichverband als viel zu riskant halte. Schließlich müsste der Verband in Vorleistung für die Planung gehen. Im Falle von Golzow sind das 41 572 Euro und im Falle von Gorgast 18303 Euro. Zudem müssten sämtliche Grundstückserwerbsverträge umgeschrieben werden. Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert bot an, dem Deichverband alle Zuarbeiten zu liefern. Doch der Gedo-Chef lehnte ab. Er müsse im Falle von Mehrkosten auf die Beiträge der Mitglieder zurückgreifen. Das sei nicht zu riskieren, erklärte Porath. Er schlug vor, dass das Landesumweltamt selbst die Regie über das Projekt übernimmt und den Deichverband mit der Aufgabe betraut.

Dirk Ilgenstein will jetzt klären, ob es als rettenden Strohhalm nicht doch noch eine andere Möglichkeit zur 100-prozentigen Förderung gibt. Quasi als Nothilfe. Dies will er kurzfristig abklären.