Berlin (dpa) Die Bevölkerung in den alten Bundesländern wird bis 2060 erheblich schneller altern als in den neuen. Das geht aus einer Studie des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft hervor, die am Montag vorgestellt wurde. Demnach steigt das durchschnittliche Alter in Sachsen bis 2060 um nur 2,2 Jahre, in Sachsen-Anhalt um 2,4 Jahre, in Thüringen um 2,5 Jahre, in Mecklenburg-Vorpommern um 3,2 und in Brandenburg um 3,8 Jahre.