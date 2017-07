Medaillenregen bei Inklusionsregatta

artikel-ansicht/dg/0/

Kiel (MOZ) Die erfolgsverwöhnten Special-Olympics-Kanuten des Vereins Wassersport PCK Schwedt wurden bei der Inklusionsregatta in Kiel ihrer Favoritenrolle gerecht und heimsten mehrere Medaillen ein.

Probe auf Schwedter Kanal: Die SOD-Kanuten des Vereins Wassersport PCK Schwedt nutzen die Landesschülerspiele als Generalprobe vor der Regatta in Köln. Sebastian Girke (vorn), Christopher Giese (r.) und Ronny Thelen (l.) lagen hier auch schon ganz vorn.

Der Ausrichter der Nationalen Spiele für Athleten mit geistiger Behinderung im Jahr 2018 (Special Olympics Deutschland - kurz SOD) veranstaltete einen sogenannten Probelauf für die nationale Regatta im nächsten Jahr. Dabei holten die Oderstädter Athleten nahezu 30 Medaillen und avancierten damit zum erfolgreichsten Team, wofür nicht zuletzt das technische Können, Kampfgeist und der gewohnte Siegeswille den entscheidenden Ausschlag gaben.

Im K1 setzten sich Sebastian Girke, Christopher Giese, Patrice Kühn und Leona Johs jeweils souverän durch. Im K2 ließen die Zweier mit Girke/Ronny Thelen und Johs/Daisy Scholz der Konkurrenz keine Chance und siegten mit Längen Vorsprung.

In den K-2-Unified-Rennen, in denen jeweils ein SOD-Athlet und ein Übungsleiter beziehungsweise Betreuer im Zweier starten, fuhren die Duos Thelen/Thomas Brockmann und Justin Vandree/Rado Johs ebenfalls zu Gold.

Einzig in der Klasse der Vierer-Canadier offenbarten sich noch Abstimmungsprobleme. Hier verwies der Vierer Girke/Giese/Vandree/Rado Johs in einem spannenden Rennen den Vierer Thelen/Jörn Franke/Leona Johs/Thomas Brockmann hauchdünn auf den Bronzerang. Gold ging diesmal an die Konkurrenz.

Einen Höhepunkt bildete das sogenannte Professional-Rennen, in dem in besonders schmalen Booten gepaddelt wird. Dabei siegte der zweifache World-Games-Gewinner von 2015, Sebastian Girke, vor dem ehemaligen Parakanu-WM- und EM-Vierten Henry Schröder und Leona Johs. Die "Holzmedaille" erpaddelte sich hier Ronny Thelen.

Es zeigte sich einmal mehr, dass die guten Trainingsbedingungen und die strukturierte technische und athletische Ausbildung unter Gerhard Bowitzky letztlich den Ausschlag für das hervorragende Abschneiden der Schwedter Kanuten gaben, die ihre Rennen größtenteils im strömenden Regen absolvieren mussten.

Alles in allem offenbarte der Veranstalter aber auch Mängel in der Organisation. Hier muss er für die Nationalen Spiele im nächsten Jahr wohl noch eine Schippe drauflegen. Ein besonderer Dank geht an Thomas Brockmann von der Lebenshilfe, der als langjähriger Partner auch dieses Mal finanziell und organisatorisch tatkräftig unterstützte und Klaus Rosigkeit für den zuverlässigen Transport und die Betreuung der Aktiven.