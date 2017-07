Mehr als ein Experiment

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Am Ende war es vor allem ein Kraftakt des noch jungen und in Berlin ansässigen Netzwerks "i:kozaeder": die Premiere von Oderton im Theater am Rand in Zollbrücke.

Das Klavierkonzert mit Konstantin Gabriel Dupelius am Sonntagnachmittag war wohl der Höhepunkt des zweitägigen Happenings im Theater am Rand, bei dem die 18 mitwirkenden Künstler wetterbedingt so einige Abstriche machen mussten. Insbesondere am Sonnabend bei der mit "Grenzgänge - Musik des Übergangs" überschriebenen Veranstaltung. Blitze, Donner und prasselnder Regen waren bei der vorsorglich nach drinnen verlegten Aufführung fast ständige Begleiter des Klavierquintetts in Es-Dur op. 44 von Robert Schumann.

Letzteres wiederum wurde ganz bewusst immer wieder unterbrochen, um Neuem oder/und anderen Künsten Raum zu geben - etwa dem Artisten Luis Valle am Tanztrapez oder Federico Foderaro, dessen digital erzeugter Musik- und Bild-Beitrag per Leinwandprojektion eingespielt wurde. Auch folgte das zwischendurch immer wieder applaudierende Publikum später der Aufforderung von Evi Filippou, Katerina Fotinaki an ihrer Luftharfe zu unterstützen. Beim Mitklatschen geriet es zwar tüchtig aus dem Takt, dafür blieben zahlreiche Besucher dann aber beim Tanz mit der Agios Lavrentios Brass Band vor der Bühne lange im Rhythmus.

Bei der "Nächtlichen Versammlung", dem Frühkonzert am Sonntag um 3.14 Uhr (!), schieden sich dann aber die Geister. Nach acht Inszenierungen mit Tobias Morgenstern, war dies nun ein klarer Bruch. Leider wieder nur drinnen. Die gewollte Stille zu Beginn blieb aus. Vielleicht war die Unruhe vor und auf der zu Wiese und Boot geöffneten Bühne zu groß.Trotzdem ruft das Gesamtprojekt nach einer Fortsetzung.