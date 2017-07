Ungeschützte Körperlichkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nachdem Lucian Freud die Queen gemalt hatte, waren die Kunsthistoriker entzückt und die britische Presse von aufgeregter Entrüstung durchdrungen. Das Boulevardblatt "The Sun" nannte das Bild eine Travestieshow und Freud einen Maler, der in den Tower gehöre. Andere Blätter sahen die Queen zu rau, zu frostig und irgendwie zu fleckig wiedergeben. Aber so ist das bei Lucian Freud, er malt nicht, um zu schmeicheln. Das kennt man von anderen Bildern, auf denen er seine voluminösen Modelle sehr detailverliebt verewigt hat. Jede Falte, jede Wulst, jede Beule im massigen Fleisch hält er fest.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591387/

In seinem viel schmaleren grafischen Werk verfährt er genauso. Auch da ist er der ungnädige Realist. Man kann sich davon im Berliner Martin-Gropius-Bau überzeugen, der jetzt 54 Freud-Arbeiten zeigt. Dass diese Werke des 2011 gestorbenen Künstlers nun in Berlin zu sehen sind, kann man nur als Glücksfall bezeichnen. Seit 30 Jahren war in der Stadt, in der Freud 1922 geboren wurde und aus der er 1933 mit seinen Eltern vor den Nazis geflohen war, keine Ausstellung mehr von ihm zu sehen. Was auch damit zu tun hat, dass nach seinem Tod die Preise und Versicherungssummen für seine Bilder explodiert sind.

Zu den nun im Gropius-Bau gezeigten Arbeiten gehört das berühmte Ölbild "Double Portrait", das wie ein Schnappschuss wirkt. Eine Frau streichelt selbstvergessen einen Hund, der sich an sie schmiegt wie ein Baby. Dann sieht man Freud, wie er sich selbst aquarellierte. 51 Arbeiten dieses Konvoluts aber, das zur 30000 Werke umfassenden Kunstsammlung der Schweizer UBS-Bank gehört, sind Grafiken - Radierungen, um genau zu sein. Die Radierung war die einzige grafische Technik, der sich Freud widmete. Er experimentierte damit als sehr junger Mensch. Und als er sich seit Anfang der 80er-Jahre dem Radieren wieder zuwandte, entwickelte dieser exquisite Zeichner darin eine große Meisterschaft.

Er suchte sich für dieses Feld dieselben Modelle wie für seine Gemälde: Freunde, Bekannte, Familienmitglieder und jene Frauen, deren Beleibtheit er in Öl festgehalten hatte. Die ersten, Anfang der 80er entstandenen Radierungen zeigen: Freuds Mutter. Im Martin-Gropius-Bau sieht man, wie genau er ihr faltiges Gesicht studiert hatte, wie er darauf bedacht war, dass ihm nicht die kleinste Einkerbung entgeht. So präzise und mit genau gesetzten feinen Linien sind die etwas später entstandenen Männerporträts gearbeitet. Diese sprechenden Gesichter dokumentieren, wie intensiv er seine Modelle beobachtet - manche sagen auch durchschaut - hat. Es wird ja immer wieder darüber geschrieben, dass das Talent seines tief in die Psyche seiner Patienten schauenden Großvaters Sigmund Freud sich auf seinen Enkel quasi vererbt habe. Auch in dem sehr gut gemachten Ausstellungskatalog "Lucian Freud. Closer" wird diese familiäre Verbindung angerissen.

Sicher ist, Lucian Freud nahm sich für seine Porträts sehr viel Zeit, ließ die Porträtierten in seinem großen Atelier herumlaufen, und wenn sie sich müde gewandert hatten, durften sie sich hinlegen und sind dort auf Sesseln, Sofas oder im Bett regelmäßig eingeschlafen. So hat Freud sie dann gemalt. Mit zerknautschten Gesichtern und erschlafften Körpern. Er wiederholt das bei seinen Radierungen, die weder Vorstudie noch Kopie von Gemälden sind, sondern ihre Unabhängigkeit in seinem Oeuvre behaupten. In einigen Radierungen zoomt er noch näher heran an die Zerknautschtheit. Ihn interessiert, wie sich das Gesicht verschiebt, wenn jemand auf seiner Hand einschlummert und die Nase dabei zusammengedrückt wird. Außerdem verzichtet er bei seinen Radierungen auf jedes Interieur. Man sieht weder Lehne, noch Kissen noch etwas Bettartiges. "Large Sue", die große, sehr stämmige Sue, scheint als müde, fleischige Wolke im Raum zu schweben. Und sieht dabei sehr entspannt aus.

Er hat in diesem Zustand des sich Lockerns und Entspannens sehr intime Momente festgehalten. Das selbstversunkene "Head and Shoulders" von 1990 wirkt wie eine Liebeserklärung an sein träumendes Modell. Man sieht an diesem Blatt, wie er beim Radieren eine Sicherheit erreichte, die ihn schwungvoller und mutiger werden ließ. Er strichelt nicht mehr ganz so pedantisch wie zu Anfang. Bleibt aber ungnädig. Wenn jemand einen Eierkopf durchs Leben trägt, dann auch auf Freuds Radierung.

Bis 22.10., Mi-Mo 10-19 Uhr, Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstr. 7, Berlin-Kreuzberg, Telefon 030 254860; Katalog zur Ausstellung: "Lucian Freud. Closer. UBS Art Collection", Hatje Cantz Verlag, 120 S., 35 Euro