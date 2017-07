Grün-Weißer Rückzug aus Liga 3

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Wriezen (MOZ) Der VSV Grün-Weiß Erkner hat seine Mannschaft aus der 3. Volleyball-Liga Nord der Damen zurückgezogen, will einen Neuanfang in der Brandenburg-Liga starten. Für Anett Schürmann und Sarah Hoppe war ihr Auftritt beim 17. Koyenuma-Beachmasters in Wriezen wohl der letzte für den Randberliner Verein.

Zumindest Sarah Hoppe firmiert in der Beach-Rangliste des Deutschen Volleyball-Verbandes noch immer als Spielerin des VSV Grün-Weiß. Bisher trat sie in dieser Sommersaison stets mit Katharina Culav vom Hamburger SV an - größter Erfolg war Platz 5 beim Smart-Super-Cup in Kühlungsborn vor gut einem Monat. In Wriezen tat sie sich nun mit ihrer Ex-Erkneraner Partnerin Anett Schürmann zusammen.

Die freute sich über familiäre Unterstützung: "Schön, dass meine Oma Margareta und mein Opa Veit hier sind." Am Ende reichte es für Hoppe/Schürmann beim Sieg des badischen Nachwuchs-Duos Annie Cesar/Leonie Klinke zu Platz 9 in dem starken 16er Feld. Zum Dritt-Liga-Aus ihrer ehemaligen Mannschaft wollten sich die beiden nicht wirklich äußern, "aber irgendwie hatte sich das abgezeichnet, die Stimmung war zuletzt nicht mehr die beste".

Das sieht Marco Schulz zwar weniger dramatisch, muss aber zugeben, dass sich die Situation schon über längere Zeit zugespitzt habe. "Wir wussten vorher, dass es eine ganz schwere Saison wird, hatten uns - Mannschaft, Trainer und Vorstand - andererseits sportlich natürlich mehr erhofft." Erst am vorletzten Spieltag hatten die Randberlinerinnen den Klassenerhalt gesichert. "Wenn es schlecht läuft, leidet die Motivation, und das schlägt sich wiederum auf die Leistung nieder", beschreibt Schulz den Teufelskreis.

Dennoch hatte der Verein fristgerecht für die Saison 2017/18 gemeldet. Dann aber zeichnete sich mehr und mehr ab, dass es schwierig werden würde, eine schlagkräftige Truppe zusammenzubekommen. "Lebensumstände ändern sich manchmal, besonders bei jungen Damen", sieht Schulz eine natürliche Fluktuation. Die Gründe, die Motive seinen unterschiedlich: berufliche Veränderungen, Studium, sportliche Neuorientierung, einige hören ganz auf ...

Es gab zwei Mannschaftssitzungen kurz vor dem Ende der Saison und nach der Landespokal-Endrunde, "etliche Spielerinnen waren unschlüssig, wie es weitergehen soll, wir hatten nur wenig feste Zusagen - letztlich mussten wir die Reißleine ziehen, weil das Risiko einfach zu groß war, dass wir ohne Drittliga-tauglichen Kader dastehen."

Anfang Juni meldete der VSV Grün-Weiß seine Damen wieder ab - gerade noch rechtzeitig, um den finanziellen Schaden in Grenzen zu halten. "Natürlich tut eine solche Entscheidung weh", sagt der Vereins-Chef, "aber ich glaube, wir haben das Thema immer offen kommuniziert und ich hoffe, die Spielerinnen, die uns verlassen, gehen nicht im Zorn."

Nach zwei Jahren in der Regional- und zuletzt vier in der 3. Liga - mit den Plätzen 3, 7, 7 und 9 - will der Volleyball-Spiel-Verein einen Neuanfang in der Brandenburg-Liga starten und oben mitspielen. Mit der bisherigen zweiten Mannschaft, die dort zuletzt Platz 5 belegt hatte. Marco Schulz wird die "neue Erste" trainieren und hat die leise Hoffnung, dass vielleicht zwei oder drei der erfahrenen Spielerinnen bleiben und helfen, den Neustart voranzutreiben. Darüber hinaus wird der VSV Grün-Weiß weiter mit zwei Mannschaften in den Landesklasse-Staffeln vertreten sein. Erfolgs-Trainer Jürgen Treppner bleibt dem Verein übrigens erhalten, wird sich weiter um den Nachwuchs kümmern, "worüber wir sehr froh und dankbar sind", wie Marco Schulz betont.

Leidtragender des Erkneraner Rückzugs ist der SV Warnemünde, der als sportlicher Absteiger theoretisch hätte nachrücken können - dafür ist es aber zu spät. Ein Einstieg der Grün-Weißen in die Regionalliga wäre derweil nicht nur sportliches Harakiri, sondern auch lediglich über einen sogenannten Spielrechtstausch möglich gewesen, für den aber die Fristen ebenfalls längst verstrichen sind. "Hinzu kommt, dass die Belastung eher der in Liga 3 ähnelt, mit wöchentlichen Spielen statt der im Land üblichen Doppel-Spieltage alle zwei oder drei Wochen, und das wiederum hätten wir mit dem aktuellen Kader nicht sinnvoll hinbekommen", ist sich Schulz sicher.

Mittlerweile ist der Spielplan der Brandenburg-Liga veröffentlicht. Die Erkneranerinnen starten demnach am 23. September beim 1. VC Wildau und gegen den SC Potsdam III, zwei Wochen später kommt es zum Derby beim Saarower VSV.