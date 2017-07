Bombardier flirtet mit Siemens

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Berlin (MOZ) Die Anzeichen verdichten sich, dass Bombardier und Siemens ihre Zugsparten zusammenlegen. Bereits in zwei Wochen, so berichtet das "Handelsblatt", könnte das Bündnis geschlossen werden. Demnach sind zwei Gemeinschaftsunternehmen geplant. Siemens würde laut Handelsblatt eine 80-prozentige Mehrheit im Bereich Signaltechnik erhalten, Bombardier 51 Prozent am Zug-Unternehmen.

Blick ins Werk: Ein Fahrzeugmonteur arbeitet in Hennigsdorf an einer S Bahn vom Typ 430. © dpa / Bernd Settnik

Sowohl Siemens als auch Bombardier wollten die Berichte auf Nachfrage am Montag nicht kommentieren. Bombardier-Sprecherin Katrin Fitschen blieb selbst die Antwort schuldig, ob der Aufsichtsrat noch in dieser Woche tagt. Ohnehin sei die in Berlin ansässige Zentrale von Bombardier Transportation nicht tonangebend in den Fusionsgesprächen: "Die Verhandlungen laufen in Kanada".

Von Siemens war immerhin zu erfahren, dass sich dessen Aufsichtsrat am 2. August trifft. Insider berichten, dass beide Unternehmen die Weichen für den Zusammenschluss der Schienenfahrzeugsparte auf der jeweils nächsten Aufsichtsratssitzung stellen wollen.

Zugeknöpft zeigte sich Bombardiers Gesamtbetriebsrats-Vorsitzender Michael Wobst. Er ließ lediglich ausrichten: "Es gibt im Moment keinen Bedarf, darüber zu reden."

Bombardier will bis 2020 in Deutschland 2200, in Hennigsdorf (Oberhavel) bis zu 500 Stellen streichen. Die Verhandlungen für einen Sozialplan zum Abbau dieser Arbeitsplätze haben jedoch noch immer nicht begonnen. Laut Fitschen sollen diese Anfang August starten. Das wäre zu einem Zeitpunkt, an dem die Fusion schon in Sack und Tüten sein könnte.