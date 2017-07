Baustellenwalde bewegt Millionen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Willkommen in Baustellenwalde! In der Barnimer Kreisstadt werden in diesem Sommer sechs Straßen saniert. Den betroffenen Anliegern und den Autofahrern bleibt nichts anderes übrig, als zähneknirschend Umwege in Kauf zu nehmen und sich auf bessere Zeiten zu freuen.

Einsatz beim Kreuzungsausbau: An der Friedensbrücke werden am 20. August die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt beginnen. Derzeit sind die Arbeiter noch mit Hochdruck dabei, die Gehwege und Sicherheitsstreifen für den ersten Bauabschnitt anzulegen. © MOZ/Thomas Burckhardt

Die größte Baustelle ist auch die mit den meisten Auswirkungen: Zwar haben die Arbeiten im Kreuzungsbereich, die im April begannen und auf ein Jahr veranschlagt sind, bisher nicht zum befürchteten Verkehrschaos geführt. Doch die Einzelhändler im Zentrum klagen über Umsatzeinbußen, weil Kunden ausbleiben. In der Friedrich-Ebert-Straße kommen die Autos, wenn sich ihre Räder überhaupt drehen, nur noch im Schritttempo vorwärts. Und selbst Fußgänger sind zu Umwegen gezwungen. 1,5 Millionen Euro steckt der Landesbetrieb Straßenwesen in die Infrastrukturmaßnahme, mit der am Ende die Verkehrssicherheit erhöht werden soll.

Die gute Nachricht lautet: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. "Derzeit ist die Baufirma damit beschäftigt, im ersten Bauabschnitt die Gehwege zu pflastern und die Sicherheitsstreifen anzulegen", sagt Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb. Vom 9. bis 11. August werde der erste Abschnitt asphaltiert. Wie vertraglich vereinbart, könne am 20. August mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden, der allerdings weitere Einschränkungen mit sich bringe: Dann sei auch das Rechtsabbiegen von der Bollwerk- auf die Breite Straße nicht mehr möglich.

Der Durchlassbau für das Königsfließ an der Brunnenstraße dürfte die Eberswalder Baustelle sein, die bislang die meisten Negativ-Schlagzeilen produziert hat. Schon seit Mitte Mai vorigen Jahres versucht eine vom Landesbetrieb beauftragte Baufirma, ein unterirdisches Rohrleitungssystem zu installieren. Eigentlich sollten der Verkehr bereits Ende August vorigen Jahres wieder ungehindert fließen können. Aber mehrere Terminverschiebungen und einen Baustopp später ist der Bereich am Wald-Solar-Heim weiter halbseitig gesperrt. Doch es gibt Hoffnung, wie Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb betont. Bis zum 2. August würden die Straßenbauarbeiten auf der Südseite fertiggestellt, danach werde die Betongleitwand zurückgebaut und die Verkehrssicherung umgestellt. "Der Ausbau der Tragdeckschicht auf der Nordseite erfolgt am 4. August, der Einbau der Gussasphaltschicht abhängig vom Wetter voraussichtlich am 7. August", teilt die Sprecherin des Landesbetriebes mit. Parallel dazu würden die Gehwege auf der Nord- und auf der Südseite hergestellt, die provisorische Umleitung des Baches abmontiert, das Durchlassgeländer sowie die angrenzende Einfriedung aufgestellt ... "Die Baukosten betragen zur Zeit etwa 350 000 Euro", sagt Cornelia Mitschka. Die Verkehrsfreigabe könne etwa Mitte August erfolgen, wenn es in den kommenden Tagen nicht dauerhaft regne.

Der Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen der Eisenbahn- und der Grabowstraße läuft bereits seit Juni vorigen Jahres und sollte ursprünglich Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen werden. Doch die Fertigstellung der rund 1,3 Millionen Euro teuren Investition zieht sich weiter. Im Mai war im Bauausschuss informiert worden, dass die Arbeiten wegen des zu langen Winters, Lieferengpässen und Problemen bei der Regenentwässerung frühestens Ende August erledigt sein könnten. Doch auch diese Einschätzung war zu optimistisch, wie sich jetzt herausstellt. "Durch die Edis AG wurde festgestellt, dass im Gehwegbereich noch ein Elektrokabel ausgetauscht werden muss", teilt Eberswaldes Stadtsprecherin Nancy Kersten mit. Deshalb werde es eine weitere Verzögerung um etwa 14 Tage geben.

Gebaut wird überdies an der Fritz-Weineck-Straße in Finow, an der Schillerstraße in der Altstadt und ganz aktuell am Asternweg in Nordend.