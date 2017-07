Angereist mit Zelt, Bier und Stiefeln

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Warum nicht vor dem Auftakt zum Helene-Beach-Festival ein paar Tage Urlaub am Helenesee machen? Das dachten sich am Montag auch manche der - laut Veranstalter - 2000 angereisten Festivalgäste. Für einige ist es der Jahresurlaub, andere feiern ihr bestandenes Abitur. Ausgerüstet sind sie alle gut.

Der Jugendklub aus Lindenau: In Festival-Stimmung sind die jungen Männer aus Oberspreewald-Lausitz schon am Montag - obwohl das Helene-Beach-Festival erst am Donnerstag richtig losgeht. Doch kein Problem: Wer am Vortag ein Turnier im "Schlammfußball" gewi

Am Montagmittag bildet sich schon die erste Autoschlange vor der Einlasskontrolle - aber nur eine kleine. Die jungen Frauen und Männer sind locker und entspannt, hören Radio oder unterhalten sich mit Festival-Besuchern aus anderen Autos.

Noch früher war die "Reisegruppe Lustig" aus Beeskow, Fürstenwalde und Berlin da. Frei nach dem Motto "Wer zuerst am Strom ist, mahlt zuerst" bauen sie seit 13 Uhr ihren Wohn- und Schlafplatz auf, für die nächsten sieben Tage. "Das ist mein sechstes Mal auf dem Helene-Beach-Festival", sagt Anja Müller. Die Zahnarzthelferin nimmt für das Festival einen Teil ihres Jahresurlaubs. "Frühes Anreisen ist wichtig", weiß die erfahrene Festival-Gängerin. So konnte die 31-Jährige sowie Anne-Kathrin Böhm und Niels Koß einen guten Platz im Kiefernwald sichern. Zehn weitere Mitstreiter reisen noch aus Berlin und Thüringen an.

Bevor am Donnerstag die ersten Bands auftreteten, will Anja Müller schon mal im Helenesee baden oder auf die erste Party auf der Strandterrasse gehen. Davor muss allerdings ihr Camp hergerichtet werden. Mit Zelten, kleinem Wohnanhänger, Kühlschrank und Pavillon lässt es sich doch aushalten. Für den See wird eine schwimmende Insel aus Plastik aufgeblasen. Und gegen den drohenden Regen gucken Gummistiefel und Regenponchos aus den Klappkisten. Von mehreren Nachbarn wummern die Bässe von Techno-Musik rüber. Zu laut? "Wer schlafen will, muss nach Hause fahren", lacht Koß. Auch die Sicherheitskontrollen nimmt er locker. "Alles normal", sagt er.

Nebenan macht es sich der Jugendklub aus Lindenau (Oberspreewald-Lausitz) gemütlich. "Wir haben gestern den Pokal im Schlammfußball gewonnen", sagt Christopher Neiß stolz. Für den 16-Jährigen ist das Helene-Beach sein erstes Festival überhaupt - mit einer Dose Bier auf einem der zehn Campingstühle macht er schon eine gute (Festival-)Figur. Pro Person sind drei Paletten Bier eingeplant - bei 24 Männern ein ordentlicher Fluss an Gerstensaft.

Ihr bestandenes Abitur feiert eine Truppe aus Sachsen-Anhalt, Rumsin. Nach zwei Stunden Autofahrt bauen Niclas und Mühle ein blaues Zelt auf: "Muss der Stab nicht hier rein?" - das sie bis Sonntag auf dem Campingplatz bleiben, wissen sie sicher. "Vielleicht mal rüber nach Polen schauen. Und auf jeden Fall zum K.I.Z.-Konzert", meint Niclas.

Unter dem Pavillondach mit dem Schild "Hoppegarten-Strausberg" qualmt es - die Shisha ist im vollen Betrieb. "Wir sind schon seit gestern da" schallt es unter dem Pavillon hervor und: "Helene ist nur einmal im Jahr!". Beste Stimmung vom ersten Tag an. Und auch die Brandenburger sind gut ausgestattet: Für die 20- bis 25-Jährigen stehen zwei Klappräder bereit, um schnell zum nächsten Supermarkt zu fahren - oder zum Abkühlen in die Helene.