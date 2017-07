Polizeibericht Freienwalde vom 24.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591396/

Wriezen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend den Tank eines Pkw Opel Astra angebohrt. Das Fahrzeug war in Wriezen an der Mahlerstraße abgestellt. Aus dem Tank des Autos fehlten danach etwa 40 Liter Benzin. Der auf diese Weise angerichtete Gesamtschaden beträgt etwa 500 Euro.

Autobatterie aus Pkw verschwunden

Neuhardenberg. An der Karl-Marx-Allee von Neuhardenberg sind Unbekannte über einen Zaun gestiegen und so auf ein Grundstück gelangt. Dort schlugen sie die Seitenscheibe eines nicht zugelassenen Opel Corsa ein. Sie öffneten außerdem die Motorhaube und nahmen die Autobatterie mit. Der Eigentümer des Autos geht von einem Schaden von etwa 300 Euro aus.