Polizeibericht Bernau vom 24.07.2017

Werneuchen. In Schlangenlinien fuhr am Sonnabend gegen 22.40 Uhr ein Motorroller durch Werneuchen. Der 31-jährige aus Polen stammende Fahrer wurde von der Polizei auf dem Gelände der Aral-Tankstelle gestellt. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von 1,25 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Cannabispflanzen auf dem Balkon

Biesenthal. Wegen eines lauten Streits in einer Wohnung wurde die Bernauer Polizei am Sonntagvormittag nach Biesenthal gerufen. Die verbale Auseinandersetzung war strafrechtlich nicht relevant. Allerdingsentdeckten die Beamten während des Einsatzes auf dem Balkon der Wohnung zweiCannabispflanzen. Die verbotenen Gewächse wurden sichergestellt. Dem Mieter der Wohnung droht nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Tiefensee. Ab heute wird die Fahrbahndecke der Bundesstraße 158 in der Ortsdurchfahrt Tiefensee erneuert. Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Das Durchfahren der Baustelle ist in dieser Zeit nicht möglich. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilt, wird der Verkehr in Richtung Bad Freienwalde über die B 168 und die L 236 über Leuenberg wieder auf die B 158 geführt. Fahrzeugführer in Richtung Berlin werden in Steinbeck über die L 341 nach Heckelberg auf die B 168 und weiter bis zur B 158 nach Tiefensee umgeleitet.

Verkehrstipp