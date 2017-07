Polizeibericht Strausberg vom 24.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen/Hoppegarten. Sonnabendvormittag meldeten sich zwei Geschädigte, bei denen in der vorangegangenen Nacht in die im Rohbau befindlichen Einfamilienhäuser eingebrochen worden war.

Einmalgelangten die Täter in Neuenhagen in der Johanna-Solf-Straße über ein angekipptes Fenster in den Rohbau und entwendeten eine Bohrmaschine, ein Radio und diverse Baumaterialien im Gesamtwert von 1000 Euro.

Auf ähnliche Weise gelangten die Täter im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten in der Goetheallee in einen Rohbau und stahlen dort eine Estrich- und eine Tauchsäge im Gesamtwert von 2500 Euro.

Räume durchsucht, Schmuck gestohlen

Petershagen-Eggersdorf. Unbekannte nutzten die einwöchige urlaubsbedingte Abwesenheit einer Familie in der Bellevuestraße aus und drangen in deren Einfamilienhaus ein. Die Täter öffneten dafür ein Fenster. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach einem ersten Überblick haben sie Schmuck gestohlen.