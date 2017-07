Polizeibericht Eisenhüttenstadt vom 24.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (moz) Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend kam es in der Beeskower Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 58-jähriger Fahrer eines Ford hielt an einer roten Ampel an der Kreuzung Diehloer Straße an. Der 76-jährige VW-Fahrer hinter ihm reagierte zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei wurde die 54-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4500 Euro.