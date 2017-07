Klassenunterschied jederzeit sichtbar

artikel-ansicht/dg/0/

Genau beäugt: Julian Graf versucht, mit dem Ball an Grünows Matthias Manteufel (r.) vorbeizukommen. © Carola Voigt

Der Klassenunterschied war fast während der gesamten Spielzeit nicht zu übersehen. Dazu kamen zu viele individuelle Fehler der gastgebenden Einheit. Bernau zeigte sich dagegen in Spiellaune, auch wenn nicht alle Tormöglichkeiten zum Erfolg führten. "Das wäre auch das einzige Manko, was anzuführen wäre", kommentierte Skotnik das Spiel. Bereits in der zweiten Minute rutschte der Grünower Carlo Przelozny aus und ermöglichte Jens Manteufel die erste große Gelegenheit, doch der vergab frei stehend. Spielbestimmend erarbeiteten sich die Bernauer den ersten Treffer. Maximilian Walter brachte den Ball auf Antrew Lubega, der zum 1:0 verwandelte. Grünows Torhüter Kevin Manteufel war mit den Fingerspitzen dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern. Die Gäste agierten ballsicher, kamen bis zur 34. Minute auch zu einigen guten Gelegenheiten. Ein Abspielfehler leitete das 0:2 durch Volkan Altin ein. Noch vor der Halbzeit fiel der dritte Gegentreffer. Aus der Distanz traf erneut Lubega (0:3/39.).

Auch in der zweiten Hälfte blieb Manteufel im Tor der Grünower ein vielbeschäftigter Mann und zeichnete sich mehrmals durch gute Paraden aus. Der vierte Treffer der Bernauer fiel fast erwartungsgemäß. Mittels Außenrist erhöhte Benedict Richter nach guter Vorlage zum 4:0 (62). Erneut verhinderte Keeper Manteufel den nächsten Einschlag, als er einen platzierten Freistoß von Christopher Griebsch aus der Gefahrenzone beförderte. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Hakan Cankaya den Elfmeter zum 0:6 (77.). Gleich zweimal verhinderte der Grünower Keeper weitere Treffer. Nach einer Parade klatschte der Nachschuss von Colin Bastin an die Latte (85.). Der letzte Gegentreffer fiel mit Grünower Unterstützung. Altins Versuch klärte Manteufel, doch Abwehrchef Ronny Wittenberg als Vollender. 7:0 für die TSG aus Bernau hieß es am Ende.

"Es ist eine sehr positive Entwicklung innerhalb der Mannschaft erkennbar. Auch Spieler, die bisher nicht in der ersten Reihe standen, drängen sich mit viel Fleiß und gutem Spiel für weitere Aufgaben auf", resümierte Skotnik.