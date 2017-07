Nur der Süden forscht genug

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) In Baden-Württemberg ist man so innovativ wie sonst nirgendwo in Deutschland. Das steht im IW-Innovationsatlas 2017. In Sachsen-Anhalt dagegen sieht es traurig aus. Und Brandenburg liegt am unteren Rand. Nicht einmal Berlin schneidet gut ab.

Leuchtturm der Forschung in Brandenburg: Ein Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik (IHP) in Frankfurt (Oder) demonstriert Gästen ein Mikroskop, mit dem Wafer betrachtet werden.

Wer bisher geglaubt hatte, die Gründerhauptstadt Berlin strotze nur so von Innovationen, sieht sich getäuscht. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) jedenfalls billigt der Stadt nur mäßige Noten zu. In der deutschen Hauptstadt, sagt IW-Wissenschaftler Oliver Koppel, der den Atlas erstellt hat, gebe es zwar tatsächlich viele Gründer und man sei gut darin, neue Technologien umzusetzen, daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Zahl der Patente jedoch lasse mit gerade 43 auf 100 000 Beschäftigte zu wünschen übrig. Thüringische Großstädte kämen auf das Vierfache, bayerische auf das Zehnfache und baden-württembergische gar auf das 14-Fache des Berliner Niveaus.

Und damit sind wir denn auch schon beim Sieger des Vergleichs: Der Süden überstrahlt (fast) alles. So liegt der Raum rund um Stuttgart mit 577 Patentanmeldungen pro 100 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten deutschlandweit an der Spitze. In der Region um Ingolstadt waren es 486, im Bundesschnitt lediglich 125 Patentanmeldungen. Die niedrigste Innovationskraft aller 85 vom IW betrachteten Wirtschaftsräume verzeichnet die Region Ostprignitz-Ruppin/Prignitz mit gerade einmal vier Patenten.

"Würde das ganze Land wie Baden-Württemberg und Bayern forschen, lägen wir im internationalen Vergleich auf Platz eins", sagt Koppel. Lediglich den Wirtschaftsräumen um Wolfsburg und Jena gelinge es, die Dominanz des Südens zu durchbrechen. In beiden Regionen fließe sehr viel Geld in die Forschung. Das Land Brandenburg liegt mit 30 Patenten am unteren Rand - nur Sachsen-Anhalt (19) und Bremen (25) sind schlechter.

Für das IW ist das ein ernüchternder Befund. In zwölf der 16 Bundesländer investierten die Unternehmen weniger als zwei Prozent der Bruttowertschöpfung in Forschung und Entwicklung - das ist der von der EU als Ziel ausgegebene Wert. So lägen Sachsen-Anhalt und Brandenburg bei mageren 0,5 Prozent. In Baden-Württemberg investierten die Unternehmen dagegen mehr als vier Prozent der Wertschöpfung in die Forschung. Nur dank des starken Südens komme die Bundesrepublik insgesamt auf 2,1 Prozent.

Hoffnung hat das Institut übrigens für Thüringen und Sachsen, aber auch für Brandenburg: Bei technologieorientierten Gründungen liege Thüringen mit 42 Neugründungen auf 10 000 aktive Unternehmen ganz vorn, es folgen Baden-Württemberg (39), Sachsen (38) und Brandenburg (36).

Vom Staat fordert das IW, mehr Geld in unternehmensnahe Forschung zu stecken, forschende Unternehmen steuerlich zu fördern und das Breitbandinternet im ländlichen Raum so auszubauen, dass technologieorientierte Gründungen leichter werden.