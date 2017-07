In Waldfrieden gilt bald Tempo 50

artikel-ansicht/dg/0/

Eineinhalb Jahre her: die Fertigstellung der Verkehrsinsel an der Lanker Straße in Waldfrieden. Doch gerast wird auf der vielbefahrenen Wandlitzer Chaussee immer noch.

Bereits am 13. Juli erging die verkehrsrechtliche Anordnung der Behörde in Eberswalde zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Wandlitzer Chaussee. Diese reagierte damit auf eine Forderung der Bewohner von Waldfrieden und ihres Ortsvorstehers Jan Bernatzki. Seit Jahren hatten sie immer wieder auf die Gefahren hingewiesen, denen insbesondere Fußgänger und Radfahrer auf der vielbefahrenen Landesstraße 304 ausgesetzt sind.

Im Herbst 2016 war ein Knotenpunkt - die Kreuzung Wandlitzer Chaussee /Lanker Straße - durch den Bau einer Verkehrsinsel zwar entschärft worden, doch wenige Monate später wurde erschreckend deutlich, dass diese eine Maßnahme keineswegs ausreicht. Im Gegenteil: Die Situation war noch angespannter geworden, weil eine bis zu dem Kreuzungsumbau geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h dem Rotstift zum Opfer gefallen war.

In diesem Frühjahr kam es dann auf der Wandlitzer Chaussee innerhalb von 14 Tagen zu zwei schweren Unfällen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden. Darunter war auch ein zwölfjähriges Mädchen, das von einem Pkw erfasst worden war.

"In beiden Fällen waren die schwächsten Verkehrsteilnehmer betroffen - Fußgänger und Radfahrer", stellte Ortsvorsteher Jan Bernatzki damals fest. "Damit ist auf erschreckende Weise deutlich geworden, warum einzelne Bürger, die Initiativgruppe Waldfrieden und auch der Ortsbeirat seit Monaten und Jahren Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in unserem Ortsteil entlang der Wandlitzer Chaussee fordern", schrieb er Mitte Mai in einem Brief an Marcel Kerlikowsky, den Leiter der Unteren Straßenverkehrsbehörde. Kreissprecher Oliver Köhler versicherte damals: "Dass es Maßnahmen an der Wandlitzer Chaussee geben wird, steht fest." Nur welche genau, konnte er noch nicht sagen. Zu dieser Zeit lief gerade die Anhörung der Träger öffentlicher Belange.

Um so glücklicher ist Ortsvorsteher Jan Bernatzki jetzt, da die verkehrsrechtliche Anordnung erlassen wurde. Von der Autobahn-Anschlussstelle Bernau-Nord bis kurz hinter dem Kreisverkehr Hans-Wittwer-Straße wird auf der Wandlitzer Chaussee durchgängig Tempo 50 gelten. Außerdem dürfen nur noch Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 7,5 Tonnen die Landesstraße befahren. Und endlich erhält der Bernauer Ortsteil auch eigene Ortsschilder. Sie werden aus Richtung Bernau kommend kurz vor der Straße Am Rehpfad sowie aus Richtung Wandlitz kommend vor dem Kreisverkehr Hans-Wittwer-Straße aufgestellt. Standort für ein weiteres Ortsschild wird die Lanker Straße sein, dort, wo der Fuß- und Radweg in Richtung Schönow weitergeht.

"Vielen Dank, dass Ihre Behörde nach den letzten Ereignissen unverzüglich reagiert hat. Mit Freude habe ich gesehen, dass die vom Ortsbeirat und Anwohnern initiierten Vorschläge zu einem großen Teil umgesetzt wurden. Weiterhin freue ich mich darüber, dass den jüngsten Unfallereignissen und dem vermutlich zunehmenden Besucherverkehr zum neuen UNESCO-Welterbe in Waldfrieden bei den Anordnungen Rechnung getragen wurde.", bedankte sich Ortsvorsteher Bernatzki jetzt bei Behördenleiter Kerlikowsky. Dessen Vorschlag, "mittelfristig eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel im Haltestellen- und Einmündungsbereich Am Rehpfad/Waldkater zu etablieren, wird insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer ein Sicherheitsgewinn sein", ist Bernatzki überzeugt.